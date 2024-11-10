Завершилася 990 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 США негайно відправлять до України 500 ракет-перехоплювачів до систем ППО NASAMS та Patriot — пише WSJ. Така допомога надається через збільшення масованих атак російських дронів.

🔸 У Європі "достатньо систем ППО", які "просто стоять без діла", хоча могли б врятувати сотні або тисячі життів — заявив Зеленський.

🔸 Щонайменше 13 українських дронів уразили Алексінський хімічний комбінат, що в Тульській області рф. Унаслідок цього він призупинив роботу. Також вдалося уразити місцеву теплоелектроцентраль.

🔸 росіяни розстріляли пораненого українського військового та виклали відео із цим в інтернет — повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

🔸 У 2024 році Україна вже виготовила перші 100 ракет — повідомив Зеленський. Він запевнив, що ракетне виробництво будуть нарощувати.

🔸 У "Резерв+" тепер можна оформити відстрочку від мобілізації.

🔸 Незабаром Дуда може зустрітися з Трампом, зокрема, щоб обговорити війну рф проти України — повідомив прем'єр Польщі Дональд Туск.

🔸 Трамп домовиться з путіним, але, ймовірно, не на користь України та Європи — вважає президент Чехії Петр Павел.

🔸 Команди Зеленського та Трампа домовились підготувати зустріч двох лідерів — повідомив голова МЗС України Сибіга.

🔸 Зеленський стурбований анонімністю деяких Telegram-каналів і тим, як вони використовуються в інформаційних операціях проти України. Про це розповів його радник з комунікацій Дмитро Литвин.

🔸 У Сухопутних військах відреагували на інцидент із розшуком Стерненка: кажуть, що мобілізація конкретних людей здійснюється за рішенням безпосередньо ТЦК.

🔸 За жовтень українські військові за допомогою дронів-бомберів знищили та уразили понад 52 тисячі цілей — заявив Сирський.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.

З початку доби відбулося 153 бойових зіткнення, противник завдав одного ракетного (одна ракета), 56 авіаційних ударів (77 КАБ) та 675 ударів дронами-камікадзе, здійснив понад 3900 обстрілів позицій наших військ.

На Харківському напрямку російські терористи двічі безуспішно штурмували позиції українських підрозділів в районі Вовчанська.

За сьогодні загарбники втратили на даному напрямку 65 військовослужбовців вбитими та пораненими, також наші воїни знищили бойову броньовану машину, артилерійську систему, 20 БпЛА, вісім одиниць автомобільної та три одиниці спеціальної техніки; значно пошкодили три артсистеми, сім одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки.

Вісім разів ворог атакував наші укріплення на Куп’янському напрямку поблизу Кучерівки, Кругляківки та Лозового. На цей час тривають п’ять боєзіткнень.

Ворожу атаку на даний час відбивають українські воїни поблизу Греківки на Лиманському напрямку. Чотирнадцять штурмових дій ворога протягом дня було зупинено неподалік Греківки, Невського, Торського та Білогорівки.

На Сіверському напрямку наші підрозділи відбили атаку поблизу Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку завершились невдачею дві спроби загарбників просунутися вперед поблизу Білої Гори та Ступочок.

На Торецькому напрямку окупанти за сьогодні дев’ять разів штурмували у районі Торецька, Диліївки, Щербинівки та Неліпівки. Продовжуються бойові дії у чотирьох локаціях — ворог тисне, намагаючись просунутись у районі Торецька.

Інтенсивно атакує противник українських захисників на Покровському напрямку. Впродовж дня, загалом, здійснив 36 штурмових і наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Променя, Лисівки та Григорівки. Досі триває три боєзіткнення.

За попередніми підрахунками, сьогодні наші воїни ліквідували на даному напрямку 180 та поранили 210 окупантів. Знищено три танки, десять бойових броньованих машин, 19 одиниць автомобільної техніки та чотири міномети. Також дев’ять одиниць автомобільної техніки та одну артилерійську систему.

Також гаряче на Курахівському напрямку, на цей час доби нараховується 40 бойових зіткнень. Терористи намагалися просунутися в районах Іллінки, Новоселидівки, Новодмитрівки, Максимільянівки, Дальнього, Катеринівки та Антонівки. Бої тривають досі.

На Времівському напрямку українськими воїнами відбито п’ять атак ворожих підрозділів в районах Богоявленки, Трудового та Максимівки.

На Оріхівському напрямку підрозділи наших військ відбили одну атаку противника в напрямку Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку три ворожі штурми зазнали невдачі.

На Курщині українські бійці тримають оборону, відбиваючи чотири атаки ворогів; загалом за сьогодні противник здійснив 18 спроб атакувати наші підрозділи.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Сьогодні відзначимо українських воїнів зі 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади та 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, які стійко стримують навалу переважаючих сил противника на східному фронті.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Сьогодні провів уже кілька нарад щодо оборонної тематики. 

Перша – це наше спеціальне виробництво, наші стратегічні галузі, наша зброя. Була доповідь Олександра Камишіна. В цьому році ми змогли вийти на значні результати по кількох напрямах. Це і наша українська артилерія – наші снаряди, наші гармати. Це і дрони – різних видів, для різних завдань, – які не лише допомагають фронту захищати позиції та знищувати окупанта, але й завдають ударів по Росії на все більшу глибину. Будемо це нарощувати. Перетнули позначку перших ста одиниць ракетного озброєння цього року. 

Друге за сьогодні – доповідь військових та Міністерства оборони. Головком Сирський, начальник Генерального штабу Баргилевич, міністр оборони України Умєров. Найбільше уваги зараз – Курахівському напрямку.

І третє. Цей тиждень, на жаль, приніс Україні жорстокі російські удари по Харкову, Донеччині, Сумщині, Одесі, Запоріжжю. Фактично щодобово удари дронів. Також ракетні удари. І кожна зустріч, кожні перемовини з партнерами, які мають відповідні системи ППО, – це завжди розмова про додатковий захист України від російського терору.

Дякую всім, хто працює заради України, і кожному, хто бʼється заради нашої держави та заради наших людей! Слава Україні!".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми — сила! Слава Україні!