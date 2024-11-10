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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 9 листопада 2024 року.

Завершилася 990 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 США негайно відправлять до України 500 ракет-перехоплювачів до систем ППО NASAMS та Patriot — пише WSJ. Така допомога надається через збільшення масованих атак російських дронів.

🔸 У Європі "достатньо систем ППО", які "просто стоять без діла", хоча могли б врятувати сотні або тисячі життів — заявив Зеленський.

🔸 Щонайменше 13 українських дронів уразили Алексінський хімічний комбінат, що в Тульській області рф. Унаслідок цього він призупинив роботу. Також вдалося уразити місцеву теплоелектроцентраль.

🔸 росіяни розстріляли пораненого українського військового та виклали відео із цим в інтернет — повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

🔸 У 2024 році Україна вже виготовила перші 100 ракет — повідомив Зеленський. Він запевнив, що ракетне виробництво будуть нарощувати.

🔸 У "Резерв+" тепер можна оформити відстрочку від мобілізації.

🔸 Незабаром Дуда може зустрітися з Трампом, зокрема, щоб обговорити війну рф проти України — повідомив прем'єр Польщі Дональд Туск.

🔸 Трамп домовиться з путіним, але, ймовірно, не на користь України та Європи — вважає президент Чехії Петр Павел.

🔸 Команди Зеленського та Трампа домовились підготувати зустріч двох лідерів — повідомив голова МЗС України Сибіга.

🔸 Зеленський стурбований анонімністю деяких Telegram-каналів і тим, як вони використовуються в інформаційних операціях проти України. Про це розповів його радник з комунікацій Дмитро Литвин.

🔸 У Сухопутних військах відреагували на інцидент із розшуком Стерненка: кажуть, що мобілізація конкретних людей здійснюється за рішенням безпосередньо ТЦК.

🔸 За жовтень українські військові за допомогою дронів-бомберів знищили та уразили понад 52 тисячі цілей — заявив Сирський.