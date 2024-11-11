Інше

До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 10 листопада 2024 року.

Завершилася 991 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

- Для наступу в Курській області росія зібрала 50 тисяч військових, включно із солдатами КНДР. Наступ може початися найближчими днями

- Трамп у телефонній розмові обговорив з путіним війну в Україні. Він порадив російському лідеру не загострювати війну в Україні, нагадавши про "значну військову присутність" США у Європі

- Українські військові вдарили по військовій частині у російському Брянську. Там було уражено склади з боєприпасами

- Байден закликатиме адміністрацію Трампа та новий Конгрес не залишати Україну без підтримки, адже це "означатиме ще більшу нестабільність в Європі", — сказав радник президента Джейк Салліван.

- У Курську біженці із Суджі вийшли на протест з вимогою евакуювати місцевих жителів, які там залишилися, та визнати, що "триває війна".

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ

На Харківському напрямку триває одне боєзіткнення неподалік Вовчанська. П’ять атак ворога вже відбито нашими захисниками в районах Стариці та Вовчанська. Ворог застосовував авіацію та завдав три авіаудари, скинувши 4 КАБи по районах населених пунктів Харків, Вільча та Вільхуватка.

Противник здійснив три атаки на наші укріплення на Куп’янському напрямку. На цей час всі їх в районах Кіндрашівки, Загризового та Зеленого Гаю вже відбито.

На Лиманському напрямку за день російські війська п’ять разів штурмували позиції українських захисників в районах населених пунктів Терни, Торське та Серебрянка. Всі атаки противника зупинено.

Оборонці української землі стримують натиск ворога на Сіверському напрямку, на даний час триває одна атака противника в районі населеного пункту Верхньокам’янське.

На Краматорському напрямку завершились невдачею три спроби загарбників просунутися вперед поблизу Ступочок та Часового Яру. Ворог завдав авіаударів в районах Часового Яру та Слов’янська.

На Торецькому напрямку окупанти за сьогодні 14 разів штурмували в районах Торецька та Щербинівки. Там же, а також неподалік Щербинівки активно діяла ворожа авіація. Продовжуються бойові дії у шести локаціях.

Інтенсивно атакує противник українських захисників на Покровському напрямку. Впродовж дня загалом здійснив 35 штурмових і наступальних дій.

Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Миролюбівки, Променя, Григорівки, Селидового, Лисівки, Сухого Яру та Петрівки. Дев’ять боєзіткнень на напрямку ще тривають. Противник застосовував авіаційні засоби ураження по районах населених пунктів Лисівка, Котлине, Суха Балка, Олександропіль.

За попередніми підрахунками, сьогодні наші воїни ліквідували 145 та поранили 204 окупанта. Знищено дві одиниці автомобільної техніки, два пункти управління БпЛА, багі та квадроцикл. Також було пошкоджено дві одиниці автомобільної техніки, одну гаубицю та квадроцикл.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 46 боєзіткнень. Атаки противника відбивались нашими воїнами поблизу населених пунктів Іллінка, Воздвиженка, Новоселидівка, Новодмитрівка, Сонцівка, Максимільянівка, Антонівка, Дальнє та Катеринівка. Чотири атаки ще триває. Окупанти скидали КАБи по районах населених пунктів Курахове, Романівка та Дачне.

На Времівському напрямку ворог 13 разів намагався прорватися до Трудового, Констянтинопольського, Успенівки та Макарівки, але на заваді цьому стали наші мужні захисники. Вісім атак вже відбито. В той же час противник активно застосовував авіаційні засоби ураження по районах населених пунктів Андріївка, Велика Новосілка, Новодарівка та Зелене Поле.

На Оріхівському напрямку окупанти два рази намагалися прорвати нашу оборону в районах Новоандріївки та Малої Токмачки, в той же час завдали авіаудару по Темирівці.

На Придніпровському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін. Ворог провів сім невдалих штурмів.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Перш за все слова вдячності всім нашим воїнам, які забезпечують удари наших дронів. Кожен бачить, як це працює. Дрони на фронті, а також наші далекобійні дрони – у глибокому російському тилу. Російські військові об’єкти стають усе більш досяжними для наших воїнів. Я дякую Службі безпеки України та хлопцям із Сил спеціальних операцій. Російські військові склади, аеродроми, їхні підприємства ВПК – не сховають.

Також життєво важливі зусилля всіх, хто знищує російську техніку на фронті. Зокрема, тільки спецпризначенці Служби безпеки й тільки російських танків знищили вже більш ніж тисячу триста. Кожен восьмий знищений Україною російський танк – на рахунку хлопців з СБУ. Я вдячний і воїнам Головного управління розвідки. Всім підрозділам, які виконують завдання й на сході нашої держави – у боях і в тилу ворога".

Віримо у Збройні Сили України та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!