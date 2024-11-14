Завершилася 994 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

🔸В окупованому Севастополі підірвали керівника штабу ракетних кораблів Чорноморського флоту рф Валерія Транковського. Він причетний до обстрілу Вінниці «калібрами» в липні 2022 року

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ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)



З початку доби відбулося 151 бойове зіткнення, 70 авіаційних ударів із застосуванням 115 КАБів, 787 ударів дронами-камікадзе та здійснили майже 3859 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

На Харківському напрямку окупанти впродовж дня здійснили вісім атак поблизу Вовчанська та Високої Яруги. Три боєзіткнення досі тривають.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 12 атак. Активність противник проявляв в районах Лозової, Кучерівки, Петропавлівки, Колісниківки, Загризового, Кругляківки та Першотравневого. Авіаційних ударів зазнали Піщане, Ківшарівка, Загризове та Богуславка.

Вісім разів раз ворог атакував на Лиманському напрямку, намагався просунутися в напрямку Чернещини, Зарічного, Новоєгорівки та Тернів. Ворог завдав ударів КАБами та НАРами по Сергіївці, Новоєгорівці, Ямполівці та Тернах/

На Краматорському напрямку відбулось одне боєзіткнення у районі Ступочок. Сіверськ та Званівка зазнали ударів КАБами.

Ворог сім разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку. Протягом дня окупанти атакували в районах Неліпівки та Торецька. Авіаційних ударів ворог завдав в районах Дачного, Торецька, Миколаївки, Петрівка, Краматорськ та Костянтинівка.

На Покровському напрямку з початку доби в районах Сухої Балки, Променя, Лисівки, Крутого Яру, Григорівки, Даченського, Миролюбівки, Петрівки, Новоолексіївки, Пустинки наші війська відбивали 36 наступальних та штурмових дій ворога. Одне з них ще триває. Наші війська вживають заходів з утримання визначених рубежів, дають жорстку відсіч. КАБами ворог атакував Пушкіне, Мирноград, Шевченко та Петрівку, НАРами вдарив по Сухій Балці.

За попередніми даними, за сьогодні ворог втратив понад 400 осіб вбитими та пораненими, також українські військовослужбовці знищили два танки, три бойові броньовані машини, десять одиниць автомобільної техніки. Окрім того, два танки, вісім одиниць автомобільної техніки було суттєво пошкоджено.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 40 бойових зіткнень. Загарбники зберігають активність, намагаючись йти вперед в районах населених пунктів Берестки, Іллінка, Новоселидівка, Сонцівки, Кремінної Балки, Вознесенка, Новодмитрівка, Максимільянівка, Дальнє, Антонівка та Катеринівка. На Курахове було скинуто два КАБи.

За наявною інформацією, за сьогодні ворог на даному напрямку втратив два танки, три бойові броньовані машини, тринадцять одиниць автомобільної техніки. Також було пошкоджено один танк та три одиниці автомобільної техніки.

На Времівському напрямку окупанти десять разів атакували поблизу населених пунктів Рівнопіль, Новопіль, Трудове, Костянтинопольське та Макарівка. П’ть атак вже відбито.

На Оріхівському напрямку наші війська зупинили три атаки противника в напрямках Новоданилівки та Новоандріївки. Районах населених пунктів Наталівка та Запоріжжя були атаковані чотирма КАБами.

На Придніпровському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала, втрат позицій та територій не допущено. Українські воїни відбили п’ять штурмів російських загарбників. В той же час противник завдав авіаудару двадцятьма НАРами по Козацькому.

Сьогодні відзначаємо воїнів 28-ої окремої механізованої бригади імені лицарів Зимового походу, 60-ої окремої механізованої Інгулецької бригади, 68-ої окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, 3-ої бригади оперативного призначення Національної Гвардії України, 126-ої окремої бригади Територіальної оборони, які впевнено тримають рубежі та завдають окупантам значних втрат.