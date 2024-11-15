Інше

До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 14 листопада 2024 року.

Завершилася 995 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

- росіяни змогли прорватися на околицю Куп’янська та висадити там свій десант. Однак закріпитися у місті не вдалося — десант знищили.

- Зеленський заявив, що внутрішній план перемоги представлять уже наступного тижня.

- росіяни відкрили вогонь по цивільній жінці, яка йшла вулицею на околиці села Терни на Донеччині. Вона загинула на місці.

- Народному депутату Євгену Шевченку повідомили про підозру в держзраді після того, як він закликав почати «діалог» з росією.

- В ОП кажуть, що заяви у ЗМІ про вибори у 2025 році роблять для того, щоб змусити Україну не чинити спротив у війні проти рф.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ

На Харківському напрямку противник чотири рази марно штурмував позиції наших підрозділів у районі Тихого та Вовчанська. Водночас авіація ворога завдала удару двома авіабомбами по населеному пункту Слатине.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії біля Голубівки, Петропавлівки, Піщаного, Глушківки, Зеленого Гаю, Загризового, Кругляківки, Першотравневого та Лозової. Українські захисники зупинили всі десять ворожих атак.

На Лиманському напрямку російські загарбники дев’ять разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Катеринівка, Дружелюбівка, Невське, Терни та Торське. Також на цьому напрямку ворог завдав ударів штурмовою та бомбардувальною авіацією в районі Серебрянського лісу.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили два штурми окупаційних військ у бік Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку за підтримки авіації ворог штурмував наші позиції поблизу Предтечиного. Сили оборони зупинили всі атаки загарбників.

Завдаючи авіаційних ударів на Торецькому напрямку, росіяни десять разів штурмували позиції українських підрозділів біля населених пунктів Диліївка, Торецьк та Щербинівка. Тут всі атаки також завершились невдачею для окупантів.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник атакував у районах населених пунктів Промінь, Лисівка, Сухий Яр, Пушкіне, Жовте та Пустинка. Наші захисники зупинили 18 штурмових дій противника, ще п’ять боєзіткнень тривають до цього часу.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено понад 300 окупантів, з них 144 — безповоротно. Також знищено один міномет, 11 одиниць автомобільної техніки, три мотоцикли та одну окопну станцію радіоелектронної боротьби. До того ж пошкоджено один танк.

На Курахівському напрямку ворог не полишає спроб прорвати нашу оборону поблизу населених пунктів Берестки, Сонцівка, Іллінка, Новоселидівка, Зоря, Дальне та Костянтинівка. Вісімнадцять боєзіткнень завершено, ще стільки ж – досі продовжуються.

На цьому напрямку, за попередніми даними, втрати ворога безповоротними та пораненими склали 137 осіб. Також знищено один танк, шість одиниць автомобільної техніки, два мотоцикли, одну окопну станцію радіоелектронної боротьби та пошкоджено одну ворожу БМП.

На Времівському напрямку ворог 12 разів намагався прорвати оборону наших захисників в районах населених пунктів Макарівка, Янтарне, Рівнопіль, Новодарівка. Разом з тим скинув на Темирівку, Сухі Яли, Велику Новосілку та Шевченко 15 керованих авіаційних бомб, населений пункт Урожайне зазнав ударів штурмової авіації.

На Оріхівському напрямку війська загарбників два рази штурмували позиції Сил оборони поблизу Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку противник не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Чотири невдалих штурми позиції українських воїнів здійснив агресор протягом дня.

На решті напрямків – без особливих змін.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Сьогодні була доповідь Головкома Сирського. Як і завжди, саме із цього починається день. Не тільки Донеччина – ще і Купʼянський напрямок. Наші воїни там спрацювали дуже ефективно. Я вдячний усім за стійкість.

Південні напрямки. Курська операція. Пишаюсь всіма нашими людьми, кожним підрозділом, який тримає позиції і забезпечує Україні можливість переконувати світ. Переконувати, що люди мають виграти. Саме те, заради чого бʼється Україна.

Я дякую всім, хто нам допомагає! Дякую всім, хто з Україною".

Віримо у Збройні Сили України та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!