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Відбулися чергові матчі відбірного циклу чемпіонату світу-2026.

Сьогодні вночі, 15 листопада, відбулися чергові матчі відбірного етапу чемпіонату світу 2026 року у Південній Америці.

У першому матчі збірна Бразилії в гостях не змогла обіграти Венесуелу. Матч закінчився із рахунком 1:1.

Бразильці відкрили рахунок наприкінці першого тайму, коли результативним ударом відзначився Рафінья. Однак на старті другого тайму венесуельці відповіли влучним ударом Теласко Сеговії.

На 62 хвилині Бразилія отримала право на пенальті, проте Вінісіус Жуніор не зміг переграти воротаря з одиннадцятиметрової позначки, а удар на добиванні був неточним.

Також додамо, що на 89 хвилині Венесуела залишилася у меншості після вилучення Александера Гонсалеса.

Венесуела — Бразилія 1:1

Голи: Сеговія, 46 — Рафінья, 43.

Венесуела: Ромо — Наварро, Рамірес, Анхель, Арамбуру — Мартінес (Рінкон, 69), Еррера (Кассерес, 15) — Мурільйо (Сеговія, 46), Саваріно, Бельйо (Гонсалес, 80) — Рондон (Кадіс, 81).

Бразилія: Едерсон — Абнер (Естевао, 90+2), Габріел, Маркіньйос, Вандерсон — Гімараес (Мартінеллі, 82), Жерсон — Вінісіус Жуніор, Рафінья, Савіньйо (Енріке, 68) — Жезус (Пакета, 68).

Попередження: Мурільйо, Ромо, Кассерес, Сеговія — Вандерсон, Мартінеллі.

Вилучення: Гонсалес, 89 (пряма червона).

На 62 хвилині Вінісіус Жуніор (Бразилія) не реалізував пенальті (воротар).

У другій зустрічі Парагвай несподівано обіграв Аргентину з рахунком 2:1.

Аргентинці разом з Ліонелем Мессі відкрили рахунок на 11 хвилині зусиллями Лаутаро Мартінеса після передачі Енцо, проте за вісім хвилин Антоніо Санабрія зрівняв цифри на табло.

На початку другого тайму парагвайці забили переможний м'яч, а автором голу став Омар Альдерете.

Парагвай — Аргентина 2:1

Голи: Санабрія, 19, Альдерете, 47 — Л. Мартінес, 11.

Парагвай: Фернандес — Алонсо, Альдерете, Густаво Гомес, Веласкес — Альмірон (Каку, 90), Бобаділья (Вільясанті, 82), Кубас, Гомес (Ромеро, 72) — Санабрія (Піта, 72), Енкісо (Соса, 82).

Аргентина: Е. Мартінес — Тальяфіко, Отаменді, Ромеро (Балерді, 46), Моліна (Монтіель, 78) — Макаллістер (Гарначо, 64), Де Пауль, Енцо (Паредес, 77) — Мессі — Альварес (Кастельянос, 86), Л. Мартінес.

Попередження: Альдерете, Кубас, Піта — Отаменді.

У третій зустрічі збірна Еквадору розгромила Болівію з рахунком 4:0.

Болівійці залишилися у меншості на 24 хвилині після вилучення Хосе Сагредо, після чого ще до перерви Еквадор двічі скористався чисельною перевагою, а авторами голів стали Еннер Валенсія та Гонсало Плата.

Після перерви господарі поля зміцнили свою перевагу, забивши ще два м'ячі – Плата оформив дубль після другого асиста Валенсії, а ще один гол на рахунку Алана Мінди.

Еквадор — Болівія 4:0

Голи: Валенсія, 26, Плата, 28, 49, Мінда, 61.

Еквадор: Галіндес — Ордоньєс, Пачо, Інкап'є, Еступіньян — Мінда (Сарм'єнто, 68), Віте, Франко (Паес, 75), Плата (Родрігес, 68), Єбоа (Арройо, 69) — Валенсія (Мена, 68).

Болівія: Віскарра — Вака, Сагредо, Моралес, Роша (Сеяс, 80) — Куєльяр, Вільяміль — Пас (Перейра, 46), Террасас (Чавес Крус, 46), Меначо (Сотомайор, 46) — Монтейро.

Попередження: Чавес Крус.

Вилучення: Сагредо, 24 (пряма червона).

Після 11 матчів Аргентина очолює відбіркову кампанію, набравши 22 очки, що на три більше, ніж у Колумбії, яка має гру в запасі. Трійку найкращих замикає Бразилія, яка має 17 балів після 11 матчів.