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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 15 листопада 2024 року.

Завершилася 996 доба героїчного протистояння Українського народу свинособачому повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

- Канцлер Німеччини Олаф Шольц та голова московії путін провели телефонну розмову — першу майже за два роки. В уряді Німеччини за підсумками розмови повідомили, що Шольц засудив війну московії проти України та закликав путіна вивести війська.

- Президент України Володимир Зеленський засудив дзвінок Шольца голові московії путіну.

- Служба безпеки України за сприяння головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського затримала підполковника Сил спеціальних операцій, який передавав кацапам інформацію про операції українських військових.

- На Чернігівщині помітили російський триколор, встановлений неподалік кордону на зруйнованому мосту через річку Судость. Однак заява російських пропагандистів, що їхня диверсійно-розвідувальна група зайшла у населений пункт Грем’яч, не відповідає дійсності.

- Президент України Володимир Зеленський заявив, що з політикою команди, яка очолить Білий дім після перемоги Дональд Трампа, війна, "безумовно, закінчиться швидше". Він розповів, що у нього з Трампом склалася конструктивна взаємодія — в української сторони була можливість аргументовано викласти свою позицію щодо бачення миру.

- Печерський райсуд Києва відправив народного депутата Євгена Шевченка під варту без права внесення застави до 11 січня. Йому оголосили підозру в держзраді після того, як він закликав почати "діалог" з московією.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ

Від обстрілів ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Сумщини, Чернігівщини та Харківщини, серед яких населені пункти Журавка, Леонівка, Грабовське, Покровка, Волфине, Леонівка, Тимофіївка та Рижівка.

На Харківському напрямку противник намагається створювати тиск на українські підрозділиу бік Високої Яруги, де на даний час триває бій, також противник штурмував позиції українців у районі Вовчанська, де три атаки тривають.

На Куп’янському напрямку противник п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів у районі Колісниківки, Копанок та Надії. Чотири боєзіткнення досі тривають.

За підтримки бомбардувальної авіації на Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила дев’ять атак на позиції українців поблизу Новоєгорівки, Тернів та Торського. Бої тривають. Загарбник скинув КАБи на Ямполівку, Терни, Лиман та Торське.

На Сіверському напрямку підрозділи Сил оборони відбили атаку російських загарбників поблизу Верхньокам’янського. Під удари ворожої авіації потрапили Сіверськ та Різниківка.

На Торецькому напрямку відбулися вісім ворожих атак у районі Торецька та Щербинівки. Українські воїни вже відбили шість з них, бої тривають, також противник активно застосовує бомбардувальну авіацію по Торецьку.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти здійснили 23 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Петрівки та Пустинки. Сили оборони стримують натиск і відбили 17 атак противника, шість боєзіткнень ще тривають.

На Курахівському напрямку загарбники атакували 26 разів поблизу Берестків, Новоселидівки, Вознесенки, Новодмитрівки, Максимільянівки, Дальнього та Антонівки. Десять спроб окупантів просунутися вперед вже відбили. Також ворог завдав авіаційного удару по Кураховому, скинувши дві авіабомби.

На Времівському напрямку відбуваються чотири боєзіткнення поблизу Трудового, Макарівки, Рівнополя та Новодарівки. П’ять ворожих КАБів протягом дня прилетіли по Великій Новосілці.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська обстрілюють підконтрольну українському уряду територію, цілячи по об’єктах цивільної інфраструктури та населених пунктах.

П’ять разів ворог намагався штурмувати українців на Придніпровському напрямку.

Триває операція в Курській області. Авіація та артилерія окупантів продовжують завдавати ударів по своїй же території. Українські воїни за сьогодні відбили десять атак противника, на даний час тривають боєзіткнення в одинадцяти локаціях.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Коротко про сьогодні.

Продовжили працювати над пунктами нашого плану внутрішньої стійкості. Сьогодні – два фундаментальні пункти: фронт і людський капітал. Усе, що стосується нашого захисту. І все, що стосується наших людей – і військових, і цивільних, і дорослих, і дітей. Мета очевидна – це захист від російської агресії зараз і все, що ми повинні зробити для того, щоб не програти післявоєнний мир – щоб зберегти та зміцнити наш народ. І державу, і народ. Це обов’язково.

Продовжив нашу міжнародну роботу сьогодні. Неформальну дипломатію. Поспілкувався зі студентами університетів у Латинській Америці. Люди в усіх частинах світу мають однаково розуміти, що потрібно зараз, щоб повернути спокій міжнародним відносинам.

І ще одне.

Про одну із сьогоднішніх новин. Канцлер Шольц казав мені, що збирається подзвонити Путіну. Дзвінок Олафа, на мою думку, це скринька Пандори. Тепер можуть бути інші розмови, інші дзвінки. Просто багато слів. І це саме те, чого Путін давно хоче: йому вкрай важливо послабити його ізоляцію. Ізоляцію Росії. Та вести перемовини, звичайні перемовини, які нічим не будуть завершуватись. Так, як він десятиліттями робив. Це давало можливість Росії нічого не змінювати у своїй політиці, нічого не робити по суті і якраз і призвело до цієї війни. Розуміємо всі ці виклики зараз. Знаємо, як діяти. І хочемо попередити: «Мінська-3» не буде, нам потрібен реальний мир.

Слава Україні!"

Віримо у Збройні Сили України та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!