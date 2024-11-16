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У Південній Америці продовжується боротьба за потрапляння на мундіаль.

Уночі відбулись чергові протистояння в рамках південноамериканської частини кваліфікації на чемпіонат світу-2026.

У одинадцятому турі збірна Уругваю проводила лобовий домашній матч проти Колумбії, яка випереджала команду Марсело Б’єлси на три очки в зоні прямих переслідувачів Аргентини в турнірній таблиці.

Цей матч команди провели на рівних, і на перерву гості пішли за мінімальної переваги за рахунком на табло.

Однак після відпочинку Колумбія пропустила два швидких голи, і незважаючи на вдалу спробу відігратись у компенсований час, останнє слово все одно залишилось за суперниками.

Уругвай — Колумбія 3:2

Голи: Санчес, 57 (авт.), Агірре, 60, Угарте, 90+11 — Кінтеро, 31, Гомес, 90+6

Уругвай: Рочет — Нандес, Хіменес, Олівера, Сараккі (Варела, 79) — Бентанкур, Вальверде — Пельїстрі, Агірре (Угарте, 68), Араухо — Нуньєс.

Колумбія: Варгас — Муньйос, Санчес, Лукумі, Мохіка — Ріос, Портілья (Міна, 90+5) — Аріас (Гомес, 82), Кінтеро (Хамес, 72), Діас — Дуран (Борре, 72).

Попередження: Бентанкур, Агірре, Вальверде, Нандес — Кінтеро, Дуран

У другому матчі поміж Перу та Чилі глядачі так і не побачили голів, незважаючи на перевагу гостей за володінням м’ячем та наполегливості господарів у створенні гольових моментів.

Перу — Чилі 0:0

Перу: Каседа — Корсо (Рівера, 86), Араухо, Кальєнс — Поло, Зонне (Гарсес, 87), Картахена, Пенья (Флорес, 78), Адвінкула — Герреро (Лападула, 63), Валера (Кордова, 78).

Чилі: Кортес — Лойола, Маріпан, Діас, Суасо — Відаль, Ечеверрія, Піссаро (павес, 90+5) — Контрерас — Аравена, Варгас (Альяга, 90+6).

Попередження: Корсо, Картахена — Лойола, Варгас, Суасо.