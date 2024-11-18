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Представник гравця надав роз’яснення для ситуації.

Бразильський нападник Неймар нещодавно тільки-но відновився від важкої травми та повернувся до виступів у складі аравійського Аль-Хіляля, як знову отримав пошкодження підколінного сухожилля.

Це вже далеко не перше пошкодження в професійній кар’єрі, через яке 32-річний виконавець змушений вибути з гри на тривалий час, тож дедалі більше розмов про те, що Неймару настав час подумати над фінальним етапом виступів.

ЗМІ говорять про рідний для Неймара Сантос готовий до повернення футболіста на батьківщину, однак останні заяви агента гравця Піні Захаві спростовують таку можливість на прийдешнє зимове трансферне вікно.

"Жодних перемовин про те, щоб Неймар покинув Аль-Хіляль, не ведеться. У нього контракт ще на 6 місяців, і він щасливий.

Батько Неймара й я — єдині люди, які можуть говорити про майбутнє Неймара. Я не знаю, звідки з'явилися останні чутки про повернення Сантоса", — заявив представник футболіста.

У цьому сезоні на рахунку Неймара лише 42 хвилини в двох матчах.