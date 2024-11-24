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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 23 листопада 2024 року.

Завершилася 1004 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

- В Україні та світі вшанували пам’ять жертв Голодомору. Це роблять щорічно кожної третьої суботи листопада.

- Офіційний Париж дозволив Україні бити по росії за допомогою французьких ракет. Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.

- Польські фермери знову почали акцію протесту перед пунктом пропуску «Медика — Шегині», що на кордоні України. Вони перекрили дорогу та пропускають лише по одній вантажівці на годину.

- Литва профінансує виробництво українських далекобійних дронів, зокрема і «Паляниці».

- Кабмін вніс зміни до умов бронювання військовозобов’язаних. Зокрема, визначив, що відстрочки, видані Мінекономіки й через «Дію», будуть чинні лише до 28 лютого.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Липці, Іванівка, Білогорівка, Закітне, Сіверськ, Велика Новосілка, Новий Комар, Мала Токмачка, Козацьке.

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та три артилерійські системи російських загарбників.

На Харківському напрямку, ворог три рази штурмував позиції наших захисників в районі населеного пункту Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося шість атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Зеленого Гаю, Глушківки та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Торського, Греківки, Тернів, Новоєгорівки та Макіївки.

На Краматорському напрямку окупанти п’ять разів атакували у районі Ступочок та Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив вісім атак в напрямку Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 44 штурмові дії агресора у бік Миролюбівки, Променя, Лисівки, Сухого Яру, Пустинки, Григорівки, Даченського, Петрівки та Пушкіного.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 36 російських атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах Берестків, Сонцівки, Дальнього, Новодмитрівки, Курахового, Катеринівки, Романівки та Антонівки.

На Времівському напрямку противник здійснив 30 штурмів наших позицій в районах Трудового, Костянтинопольського, Розливу, Роздольного, Сухих Ялів та Новодарівки.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська один раз безуспішно штурмували позиції Сил оборони в районі Кам’янського.

На Придніпровському напрямку ворог чотири рази без успіху атакував позиції наших оборонців.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Під час Третього міжнародного саміту з продовольчої безпеки Grain from Ukraine зустрівся з міністром закордонних справ Чехії Яном Ліпавським.

Обговорили оборонну підтримку, реалізацію ініціативи з постачання Україні артилерійських снарядів, співпрацю між Україною та Чехією в протидії російській дезінформації, а також узгодили наступні кроки щодо розвитку двосторонньої співпраці.

Дякую за ваші ініціативи для допомоги, зокрема за збільшення фінансування Національної програми з відновлення України після 2025 року".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми — сила! Слава Україні!