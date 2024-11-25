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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 24 листопада 2024 року.

Завершилася 1005 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

- В Україні 150 тисяч переселенців повернулись на окуповані території, бо не змогли почати нове життя та не отримали допомоги від держави — розповів депутат Максим Ткаченко.

- СБУ вперше показала журналістам уламки ракети «Орешник», яким росія вдарила по Дніпру 21 листопада. Зараз Служба безпеки призначила низку експертиз.

- У Торецьку на Донеччині росіяни вдерлися до квартири з цивільними та розстріляли там двох жінок. Ще один чоловік отримав поранення — повідомили у прокуратурі.

- Telegraph пише, що росія планує здійснити масштабну серію кібератак на Велику Британію, що може позбавити світла мільйонів людей.

- Перехідна адміністрація Дональда Трампа співпрацює пліч-о-пліч з Білим домом щодо України, повідомив радник новообраного президента США з нацбезпеки Майк Волц.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ

На Харківському напрямку противник шість разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Козачої Лопані, Тихого та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку агресор проводив атаки біля Новомлинська, Колісниківки, Кругляківки, Сенькового та Лозової. Українські захисники зупинили 11 ворожих атак, ще чотири тривають дотепер. Також противник завдав авіаудару по Богуславці.

На Лиманському напрямку російські загарбники 20 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Дружелюбівка, Греківка, Новоєгорівка, Терни, Ямполівка, Торське та Серебрянка. Також місто Лиман опинилося сьогодні під ударами ворожих авіабомб.

На Краматорському напрямку ворог намагався йти вперед біля Часового Яру та Ступочок. Сили оборони зупинили чотири атаки загарбників.

На Торецькому напрямку агресор здійснив дев’ять спроб просунутись вперед в районах Диліївки, Торецька та Щербинівки, отримав відсіч.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 41 раз атакував у районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Григорівки, Даченського, Пустинки та Чумацького. Наші захисники відбили 32 штурмові дії ворога, ще точаться дев’ять боєзіткнень.

За наявними даними на цей час втрати ворога на напрямку склали 336 військовослужбовців вбитими та пораненими, також українські воїни знищили два танки, дві бойові броньовані машини, дев’ять автомобілів та артилерійську систему окупантів.

На Курахівському напрямку ворог здійснив 57 спроб прорвати нашу оборону поблизу населених пунктів Берестки, Сонцівка, Новодмитрівка, Зоря, Курахове, Дальнє, Романівка, Єлизаветівка та Ганівка. 50 боєзіткнень завершено, ще сім – досі продовжуються.

На Времівському напрямку противник 14 разів атакував наші підрозділи біля Трудового, Новосілки та Макарівки, на цей час два боєзіткнення тривають.

По Великій Новосілці окупанти сьогодні завдавали ударів КАБами та некерованими авіаційними ракетами.

На Придніпровському напрямку війська загарбників здійснили чотири безрезультативні спроби витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій. Зазнали втрат та відступили. Ворог вдарив по Миколаївці некерованими ракетами.

На решті напрямках – без особливих змін.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Сьогодні Служба безпеки України, Міністерство внутрішніх справ показали інформаційним агенціям уламки російської ракети, яка вдарила по нашому Дніпру. Зараз тривають експертизи, робота з партнерами для встановлення всіх деталей і всіх характеристик щодо цієї ракети. І для того, щоб разом знайти відповідь на цей російський ескалаційний крок.

Світ має системи протиповітряної оборони, здатні захищати і від такого. Треба на цьому зосередитись – усім. Росія повинна відчувати, що кожен її крок на розширення війни має для неї наслідки.

Наслідки – у наших діях на фронті, наших воїнів, наших підрозділів. А також – наслідки в діях світу. У тому, як світ відповідає. Не можна давати Путіну жодного тижня, щоб адаптуватись та знайти протидію. Потрібно постійно робити все, щоб Росія була змушена шукати можливість миру. Справжнього миру. І це досягається тільки двома речами – допомогою Україні й тиском на Росію. Дякую всім у світі, хто саме так робить, хто – з нами, з Україною, з українцями! Дякую всім нашим людям, які воюють, працюють заради України".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми — сила! Слава Україні!