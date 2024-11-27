Завершилася 1007 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 Міноборони відкликало несправні міни вітчизняного виробництва. До того в мережі почали розповідати, що ці снаряди не вибухають і не долітають до цілі.

🔸 Депутат Гончаренко зареєстрував у Раді постанову про звільнення Умєрова з посади міністра оборони України. Він стверджує, що Міноборони під його керівництвом не змогло "нормально виробити боєприпаси".

🔸 Кабмін анонсував програму "тепла зима" для дітей — держава надаватиме 6500 гривень на купівлю теплого одягу, взуття та інших речей, які потрібні взимку.

🔸 Адміністрація Байдена зробить усе необхідне, щоб Україна могла воювати наступного року, або у разі переговорів мати змогу вести їх з позиції сили — заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

🔸 Україна не перешкоджатиме у питанні ексгумації жертв Волинської трагедії — заявив глава МЗС Польщі Сікорський після зустрічі зі своїм українським колегою Сибігою.

🔸 російська армія використовує стратегічні бомбардувальники, які Україна віддала рф у 1999 році за списання частини боргу за газ, йдеться у розслідуванні "Схем".

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Сили оборони продовжують захищати Україну.

З початку доби відбулося 208 бойових зіткнень, противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, 31 авіаційного удару із застосуванням 57 КАБ, більш як сім сотень ударів дронами-камікадзе та здійснив понад 3300 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

На Харківському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень з російськими загарбниками. Всі їх в районі Вовчанська відбито українськими воїнами. Населений пункт Питомник зазнав авіаудару трьома керованими бомбами.

На Куп’янському напрямку противник 17 разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Григорівки, Зеленого Гаю, Загризового, Сенькового, Колісниківки, Синьківки та Андріївки. Одну керовану авіабомбу ворог скинув на населений пункт Курилівка.

Двадцять один раз ворог атакував на Лиманському напрямку, намагаючись просунутися в напрямках Греківки, Дружківки, Чернещини, Макіївки, Тернів та Торського. Крім того, населені пункти Іванівка, Лиман, Зарічне зазнали авіаударів дев’ятьма КАБ.

На Сіверському напрямку окупанти атакували в районі Григорівки, успіху не мали. Водночас ворог завдав авіаудару керованою бомбою по Слов’янську.

Райони населених пунктів Часів Яр, Ступочки, Біла Гора, Предтечине та Диліївка були атаковані ворогом на Краматорському напрямку 13 разів. Ситуація на напрямку контрольована, Сили оборони стійко утримують займані рубежі.

Ворог шість разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку. Окупанти діяли в районах населених пунктів Диліївка, Щербинівка та Торецьк, всі атаки відбито, противник успіху не мав. Ударів з повітря зазнали Торецьк, Катеринівка та Краматорськ, загалом ворог скинув шість керованих бомб.

Інтенсивно атакує противник українських захисників на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня, агресор здійснив 32 штурмові та наступальні дії. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Миролюбівки, Променя, Красного Яру, Лисівки та Чумацького.

Загалом, 29 атак на напрямку українські захисники вже відбили, ще три боєзіткнення, в районах Пустинки та Нового Труда, тривають. Ситуація складна, проте контрольована Силами оборони. Наші воїни докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину української території.

За наявною на цей час інформацією, за сьогоднішній день втрати агресора на даному напрямку склали 169 осіб вбитими та 219 — пораненими. Знищено автомобіль та мотоцикл. Окрім того, ще один автомобіль та три БМП були суттєво пошкоджені.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 39 бойових зіткнень. Загарбники зберігають високу активність, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Дачне, Новодмитрівка, Курахове, Дальнє, Катеринівка, Єлизаветівка, Ганівка та Антонівка. Підрозділи Сил оборони відбили 26 атак противника, 13 атак в районах Берестків, Зорі та Сонцівки тривають досі.

За сьогодні на даному напрямку ворог втратив 90 осіб вбитими та пораненими. Знищено дві БМП та один квадроцикл. Три БМП, одна гармата та один автомобіль пошкоджені.

На Времівському напрямку наші воїни зупинили 12 штурмів окупантів в районах населених пунктів Трудове, Костянтинопольське, Роздольне, Новоандріївка та Рівнопіль. Ще чотири боєзіткнення в районі населеного пункту Веселий Гай тривають дотепер.

На Гуляйпільському напрямку ворог активних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку загарбники активно застосовували авіацію по районах населених пунктів Мала Токмачка, Темирівка та Павлівка, загалом скинули десять керованих авіаційних бомб.

На Придніпровському напрямку наші воїни п’ять разів відбивали атаки російських загарбників на позиції українського війська. Противник успіху не мав.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Авіація ворога завдає ударів керованими авіаційними бомбами по території росії. На даний час відомо про 11 авіаційних ударів із застосуванням 17 КАБ і 196 артилерійських обстрілів, зокрема чотирьох — з реактивних систем залпового вогню.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Сьогодні слід відзначити воїнів 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади, 71-ї окремої єгерської бригади, 12-ї бригади спеціального призначення Національнох гвардії України "Азов", 141-ї окремої піхотної бригади, а також 126-ої окремої бригади територіальної оборони, які в надзвичайно складних умовах стримують атаки переважаючих сил противника, завдають йому непоправних втрат.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Майже 200 російських ударних дронів за одну ніч. Більшість вдалося збити або знешкодити завдяки РЕБ. Я вдячний усім мобільним вогневим групам, всім розрахункам ППО та РЕБ. 

Це було значне збільшення тиску на Україну через такий терор. І важливо, що нам вдається захистити наших людей, нашу інфраструктуру від більшості таких загроз. На жаль, не на сто відсотків. У Тернопільській області досі триває ліквідація наслідків удару. 

Майже 200 російських дронів проти України за добу – це майже 200 доказів, що російські бажання вкрай далекі від будь-яких ідей про справжній мир".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми — сила! Слава Україні!