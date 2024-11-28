Завершилася 1008 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 Спецпосланцем Трампа з питань війни в Україні став генерал у відставці Кіт Келлог. За даними Reuters, він представив Трампу план припинення російсько-української війни

🔸 З фронту вилучають міни не лише калібру 120 мм, але й 82-мм. Усе через їх незадовільну дію. Окрім того, внутрішній аудит Міноборони встановив, що є ризик непостачання бойових комплектів на 45 млрд гривень.

🔸 Україна втратила від 60 до 100 тисяч військових убитими. Поранень зазнали, ймовірно, до 400 тисяч військових, пише Economist.

🔸 Зеленський найближчими днями підпише закони про державний бюджет на 2025 рік та зміни до податкового кодексу. Вони набудуть чинності з 1 грудня.

🔸 Адміністрація Байдена закликає Україну знизити мобілізаційний вік до 18 років, щоб розширити резерв чоловіків призовного віку.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

На даний час відбулося 150 бойових зіткнень. Найгарячішою сьогодні є ситуація на Покровському та Курахівському напрямках, також ворог активний на Куп’янському і Времівському напрямках.

За сьогодні противник завдав по території України 11 авіаційних ударів, скинувши 22 КАБ, використав для ураження 648 дронів-камікадзе. Здійснив майже 4000 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Харківському напрямку ворог п’ять разів атакував неподалік Вовчанська та Тихого. Одне боєзіткнення триває досі. За сьогоднішній день противник втратив на даному напрямку 77 військовослужбовців вбитими та пораненими, українські воїни знищили дві артилерійські системи, автомобіль, 13 БпЛА та чотири одиниці спеціальної техніки ворога, також пошкодили бойову броньовану машину, шість автомобілів та чотири одиниці спеціальної техніки.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня 17 разів намагався просунутися до наших позицій неподалік Колісниківки, Загризового, Зеленого Гаю та Кругляківки. Всі атаки противника відбито Силами оборони.

На Лиманському напрямку ворог атакував чотири рази в районах Греківки, Новоєгорівки та Торського. Наші воїни зупинили всі намагання ворога. Також авіація окупантів завдала ударів КАБами по Іванівці та Торському.

На Краматорському напрямку ворог був активний в районі Білої Гори. Українські підрозділи відбили один штурм загарбників. Під ударами російських авіабомб опинилися Васюківка, Никифорівка та Маркове.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, шість разів проводив наступальні дії на позиції наших військ. Всі атаки відбиті українськими воїнами.

Від початку доби ворог 35 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Покровському напрямку в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Жовте та Чумацьке. Наші підрозділи відбили двадцять шість атак, бої тривають, втрати ворога уточнюються.

На Курахівському напрямку противник 36 разів атакував наші позиції. Найбільшу активність проявляв у районі Сонцівки, Берестків, Курахового, Дальнього, Єлизаветівки, Антонівки та Ганівки, де українські захисники відбили 30 атак, шість боєзіткнень досі тривають.

На Времівському напрямку наші війська відбили чотирнадцять атак противника поблизу Трудового, Костянтинопольського, Розливу, Роздольного, Сухих Ялів та Новодарівки, ще чотири боєзіткнення тривають дотепер. Окупанти активно застосовували авіацію: скинули КАБ на Новосілку, також вдарили некерованими авіаракетами по Великій Новосілці.

На Придніпровському напрямку противник не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій, де протягом доби ним було здійснено шість невдалих штурмів позицій українських воїнів.

На Курщині українські захисники відбили 16 ворожих атак, бої продовжуються.

Сьогодні за ефективну та професійну бойову роботу слід відзначити воїнів 38-ї окремої бригади морської піхоти, 100-ї окремої механізованої бригади, 14-ї бригади оперативного призначення імені Івана Богуна Національної гвардії України та 126-ї окремої бригади Сил територіальної оборони, які ефективно знищують ворога, завдають йому значних втрат в живій силі та техніці.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Сьогодні дуже активний день в цілому: багато зустрічей, зокрема на найвищому рівні – у міністра оборони України Умєрова – в Республіці Корея. За моїм дорученням. Рустем Умєров говорив і з Президентом Південної Кореї, зі своїм колегою – міністром оборони, а також з радником із питань національної безпеки. Коло питань – воно очевидне. Це все, що стосується залучення Росією Північної Кореї у війну проти України – всіх аспектів цього залучення. І те, що ми можемо зробити разом. Разом – для захисту наших народів і для безпеки наших регіонів. Наявність не лише ракет і снарядів з Північної Кореї в арсеналах Росії, але й солдатів на фронті – це глобалізація війни, на яку пішла Росія і яку тільки глобально можна зупинити. І по поверненню міністра Умєрова я очікую його доповіді щодо перемовин у Сеулі".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми — сила! Слава Україні!