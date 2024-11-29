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    29 листопада 2024, 10:37

    Шупо-Мотінг знаходиться за крок від переїзду до США

    Камерунський форвард близький до підписання контракту з Нью-Йорк Ред Буллз.

    Ерік-Максім Шупо-Мотінг, Getty Images
    Ерік-Максім Шупо-Мотінг, Getty Images 29 листопада 2024, 10:37

    Колишній нападник мюнхенської Баварії Ерік-Максім Шупо-Мотінг не збирається завершувати професійну кар'єру футболіста після того, як його контракт із "червоними" підійшов до свого завершення влітку цього року.

    Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, 35-річний камерунець знаходиться за крок від того, щоб продовжити кар'єру у Сполучених Штатах Америки.

    За інформацією джерела, Шупо-Мотінг найближчим часом має підписати контракт із Нью-Йорк Ред Буллз, який буде розраховано до грудня 2026 року.

    У минулому сезоні на рахунку ексфорварда Баварії було 940 хвилин у 34 проведений матчах, в яких він забив 3 голи та віддав 3 асисти.

    Люди

    Ерік-Максім Шупо-Мотінг

    Команди

    Нью-Йорк Ред Буллз

    Джерела

    Ніколо Скіра

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