Шупо-Мотінг знаходиться за крок від переїзду до США

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Камерунський форвард близький до підписання контракту з Нью-Йорк Ред Буллз.

Колишній нападник мюнхенської Баварії Ерік-Максім Шупо-Мотінг не збирається завершувати професійну кар'єру футболіста після того, як його контракт із "червоними" підійшов до свого завершення влітку цього року.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, 35-річний камерунець знаходиться за крок від того, щоб продовжити кар'єру у Сполучених Штатах Америки.

За інформацією джерела, Шупо-Мотінг найближчим часом має підписати контракт із Нью-Йорк Ред Буллз, який буде розраховано до грудня 2026 року.