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Гельмут Дукадам парирував чотири пенальті від гравців Барселони.

Прес-служба Стяуа повідомила сумні новини — легендарний румунський воротар Гельмут Дукадам помер у віці 65 років.

Останнім часом колишній футболіст зіштовхнувся із проблемами зі здоров'ям, а два місяці тому він переніс операцію на серці.

Дукадам розпочав свою кар'єру в академії Конструкторул із міста Арад, після чого почав виступати за УТА у другому дивізіоні країни – за два сезони він вразив грою та перебрався до Стяуа.

З 1982 року Дукадам був основним воротарем клубу з Бухареста. Він двічі ставав чемпіоном Румунії.

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Сезон-1985/86 став найяскравішим у кар'єрі Гельмута — Стяуа перемогла у Лізі чемпіонів, після того, як у фіналі Дукадам парирував чотири пенальті від гравців Барселони. Завдяки цьому Гельмут є єдиним румуном, який записав своє ім'я в Книгу рекордів Гіннеса.

На жаль, після завершення сезону Дукадам залишив Стяуа через рідкісне захворювання крові, тимчасово припинивши кар'єру.

Дукадам повернувся у футбол через три роки, переборовши хворобу, виступаючи за Вагонул у другому дивізіоні Румунії - після двох сезонів він завершив кар'єру.