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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 2 грудня 2024 року.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

Завершилася 1013 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

- "Вперше за два з половиною роки канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув до Києва. Як пишуть ЗМІ, мета візиту – переговори з Володимиром Зеленським.

- "Україна може отримати до кінця року зброю на 650 млн євро від Німеччини" — таку допомогу анонсував Шольц.

- "Платні дороги запровадять в Україні на вимогу ЄС", — Міністерство інфраструктури повідомляє про законопроєкт, який готує Уряд.

- "Україна має ударні безпілотники, здатні долати до 1800 км", – Федоров заявив, що вже у 2025 році побачимо перші застосування рою дронів.

- "Відключення світла в Україні триватимуть всю зиму", — директор Центру досліджень енергетики.

- "Замороження війни, проти вступу України до НАТО і ще купа безглуздих ідей: кремль готує усіх чиновників до завершення війни в Україні" – росзмі.

- "До 10 років можуть увʼязнити військових, які пішли в СЗЧ і не повернулися на службу до 1 січня", — речниця ДБР.

- "Українська влада не бажає знизити мобілізаційний вік з 25 до 18 років — в адміністрації Байдена є незадоволені таким рішенням", – WP.

- "США надішлють Україні пакет військової допомоги на суму $725 млн", — ABC News. Пакет включає в себе, зокрема, протипіхотні системи та протипіхотні наземні міни.

- "Втрати ЗСУ значно менші, ніж повідомляє американська преса про 80 тисяч", — Зеленський.

- "Франція і Британія розглядають можливість розміщення своїх військ в Україні", — повідомив Радіо Свобода високопоставлений чиновник НАТО. "Йдеться про розміщення військових на лінії розмежування для моніторингу режиму припинення вогню, якого може бути досягнуто внаслідок перемовин".

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ

Загалом від початку цієї доби відбулося 193 бойових зіткнення. Російські загарбники завдали по території України один ракетний та 25 авіаційних ударів, застосувавши одну керовану ракету та 36 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 717 дронів-камікадзе та здійснили понад чотири тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку наші війська відбивали 6 атак противника в районах Вовчанська та Стариці – чотири атаки відбито, два боєзіткнення тривають до цього часу. Ворог завдав авіаударів по населених пунктах Нескучне та Козача Лопань, застосувавши вісім КАБ.

На Куп’янському напрямку противник сім разів проводив штурми позицій наших оборонців у районах Дворічної, Петропавлівки, Зеленого Гаю, Колісниківки та Лозової. Українські захисники відбили шість атак, ще одне боєзіткнення наразі триває.

На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 11 разів атакували позиції українців неподалік населених пунктів Греківка, Чернещина, Копанки, Ямполівка та Терни.

На Сіверському напрямку впродовж дня ворог здійснив один штурм позицій наших захисників в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано чотири бойових зіткнення поблизу Григорівки та Часового Яру, які успішно відбили наші захисники.

На Торецькому напрямку росіяни вісім разів атакували позиції сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу населених пунктів Торецьк, Неліпівка та Щербинівка. На даний час продовжується три бойових зіткнення.

Від початку цієї доби, за підтримки бомбардувальної авіації на Покровському напрямку, росіяни 40 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Красний Яр, Даченське, Жовте, Чумацьке та Новий Труд. Дотепер триває одне боєзіткнення. Противник зазнає значних втрат — сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено понад 411 окупантів, 200 з них — безповоротно. Також знищено один автомобіль та міномет противника.

На Курахівському напрямку ворог 67 разів атакував наші позиції поблизу населених пунктів Берестки, Старі Терни, Сонцівка, Новодмитрівка, Зоря, Курахове, Дальне, Катеринівка, Антонівка та Ганівка, два боєзіткнення — продовжуються. За уточненою інформацією знешкоджено 100 окупантів, 45 з них — безповоротно, до того ж знищено два мотоцикли та дві переносні станції радіоелектронної боротьби ворога.

На Времівському напрямку загарбники здійснили 40 наступальних дій неподалік Костянтинопольського, Роздольного, Великої Новосілки, Новоандріївки, Новосілки та Новополя. П’ять боєзіткнень продовжуються до цього часу. Ворог завдав авіаційного удару однією керованою бомбою в районі Андріївки.

На Гуляйпільському напрямку ворог завдав авіаудару, задіявшт штурмову авіацію по району населеного пункту Гуляй Поле.

На Придніпровському напрямку наші війська відбили дві атаки противника неподалік Дніпрян та острова Козацький, противник успіху не мав.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Сьогодні був в Україні з візитом канцлер Шольц. Ми з ним довго говорили – одна з найдовших двосторонніх зустрічей, особливий формат – більш ніж дві з половиною години. Вся тематика, яка має значення для наших країн, була обговорена. Головне – це ППО, посилення нашого захисту неба.

Німеччина вже лідер у цьому і загалом у підтримці в Європі. На континенті – номер один по рівню допомоги Україні: від Німеччини – майже 30 мільярдів євро. Оборонна підтримка, також підтримка нашої стійкості. Хочу подякувати канцлеру персонально і всій Німеччині, усьому німецькому народові, який так принципово з нами.

Для нас в Україні важливо, щоб рівень німецької підтримки не зменшувався і надалі. Це буде найважливіший та вчасний сигнал усім іншим нашим партнерам. На зустрічі з канцлером ми домовились, що Німеччина буде з Україною в подальшому саме так, як потрібно, незалежно від того, що буде відбуватись у глобальній політиці – які зміни можуть бути настроїв".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми — сила! Слава Україні!