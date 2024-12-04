Завершилася 1014 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 Україна офіційно відмовляється від будь-яких гарантій безпеки, які їй можуть запропонувати замість членства в НАТО.

🔸 НАТО допоможе Україні розпочати мирні переговори з позиції сили — заявив генсек Альянсу Рютте. Він також додав, що Україна самостійно вирішуватиме, коли розпочинати переговори з рф.

🔸 Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль протягом дня оголосив про введення в країні надзвичайного воєнного стану, а потім і про його скасування на засіданні уряду. За словами глави держави, введення мало на меті «захист ліберальної Південної Кореї від загроз, які представляють комуністичні сили Північної Кореї, і ліквідацію антидержавних елементів».

🔸 Уряд перейменував Мінреінтеграції на Міністерство національної єдності. Його очолив керівник «Нафтогазу» Олексій Чернишов.
 
🔸 Пенсіонери та люди з інвалідністю зможуть отримати «тисячу Зеленського» через «Укрпошту».

🔸 Протягом останніх 72 годин три тисячі українських військових, які самовільно залишили частину та дезертували, вже повернулися на службу.

🔸 У «Грузинському легіоні» заявили, що чутки про наміри доєднатися до протестів у Грузії розганяє російська пропаганда.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Сили оборони України продовжують стримувати натиск окупаційних військ. Ситуація на Покровському і Курахівському напрямках залишається напруженою — ворог зосереджує там основні наступальні зусилля. Окрім того, окупанти сьогодні активно атакують на Времівському та Куп’янському напрямках.

На даний час відбулося 180 бойових зіткнень.

Сьогодні держава-терорист завдала 42 авіаудари, скинувши при цьому 47 КАБ. Окрім того, загарбники задіяли для ударів 650 дронів-камікадзе та здійснили майже 4000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку російські терористи шість разів безуспішно штурмували позиції наших підрозділів в районах Вовчанська, Глибокого та в напрямку Козачої Лопані.

За попередніми підрахунками, сьогодні агресор втратив 58 військовослужбовців вбитими та пораненими та два автомобілі знищеними, також українські воїни знищили сім БпЛА та пошкодили танк, дві артилерійські системи та три одиниці автомобільної техніки ворога.

Шістнадцять разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Поблизу Лозової, Стельмахівки, Колісниківки та Першотравневого підрозділи Сил оборони відбили десять штурмів. Тривають шість боєзіткнень.

На Лиманському напрямку за сьогодні російські війська дев’ять разів атакували українських захисників в районах населених пунктів Першотравневе, Новоєгорівка, Греківка, Ямполівка та Терни.

Три атаки загарбників відбили українські підрозділи на Краматорському напрямку, противник намагався просунутись вперед до Ступочок, Білої Гори та в районі Часового Яру. Ворожа авіація завдала удару по Костянтинівці.

В Торецьку та Неліпівці противник три рази намагався покращити своє положення на Торецькому напрямку, атаки відбиті Силами оборони.

На Покровському напрямку впродовж цієї доби агресор 44 рази атакував наші позиції в районах Миролюбівки, Лисівки, Променя, Даченського, Чумацького та Новопустинки. Шість боєзіткнень досі триває.

За попередніми підрахунками, сьогодні окупанти на Покровському напрямку втратили 395 військовослужбовців вбитими та пораненими. Наші воїни знищили сім бойових броньованих машин, дві артилерійські системи, три мотоцикли та одиницю автомобільної техніки окупанта. Також українські захисники завдали значних пошкоджень бойовій броньованій машині, артсистемі та ворожому танку.

На Курахівському напрямку на цей час доби зафіксовано 38 ворожих атак. Чотири з них продовжуються. В основному бої тривають в районах Сонцівки, Зорі, Дальнього, Курахового, Єлизаветівки та Ганнівки.

Двадцять три рази противник сьогодні штурмував передній край нашої оборони в районах Костянтинопольського, Сухих Ялів, Роздольного, Макарівки та Новодарівки на Времівському напрямку, шість боєзіткнень продовжуються.

Ворог провів чотири атаки в районах Роботиного, Новоданилівки та Новоандріївки на Оріхівському напрямку, всі атаки відбиті нашими захисниками.

П’ять разів безрезультатно ворог намагався атакувати позиції українських захисників на Придніпровському напрямку.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курщині, де наші війська відбили 20 атак противника, ще шість бойових зіткнень триває.

Сьогодні за ефективну бойову роботу відзначаємо воїнів 42-ї окремої механізованої бригади, 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша та 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челебіджіхана, які впевнено тримають рубежі та завдають ворогу відчутних втрат.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Сьогодні повернувся із закордонних відряджень міністр оборони України. Доповідав і щодо нових домовленостей, і щодо реалізації попередніх, особливо щодо протиповітряної оборони. Ми очікуємо зараз, у грудні, системи від кількох партнерів, плюс є певні речі, які можуть бути зроблені в січні для нашого повітряного щита. Важливо, щоб це було реалізовано без будь-якого зволікання. Зима – це величезна спокуса для російських терористів".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми — сила! Слава Україні!