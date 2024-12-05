Завершилася 1015 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 Підвищені податки для ФОПів почнуть діяти з 1 січня 2025 року — такий законопроєкт ухвалили депутати.

🔸 Окупанти намагалися прорватися в Куп'янськ на Харківщині, але їхню бронетехніку та піхотинців знищили українські оборонці.

🔸 Парламент проголосував за підвищення акцизного податку на цигарки — ціна зросте приблизно на 40 гривень.

🔸 Радники Трампа приватно обговорюють пропозиції щодо припинення війни в Україні. Серед них є відмова України від окупованих територій та членства в НАТО.

🔸 Під час останнього обміну між росією та Україною повернули тіло міського голови міста Дніпрорудне Євгенія Матвєєва. Його закатували у полоні.

🔸 Парламент Франції висловив вотум недовіри уряду та відправив його у відставку. Це сталося вперше з 1962 року.

🔸 Кандидат у президенти Румунії Калін Джорджеску заявив, що в разі перемоги на виборах припинить військову допомогу Україні й заборонить транзит українського зерна — пише Reuters.

🔸 Спікер Палати представників Конгресу Майк Джонсон не планує виносити на голосування додаткову допомогу Україні, яку пропонував Байден.

🔸 Україна має ухвалити «важкі рішення», що стосуються мобілізації — заявив держсекретар США Ентоні Блінкен. Які саме заходи він має на увазі, держсекретар не уточнив.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

На даний час відбулося 156 бойових зіткнень. Найгарячішою сьогодні залишалася ситуація на Покровському та Курахівському напрямках.

За поточну добу противник завдав по території України 25 авіаційних ударів, скинувши 29 КАБ, використав для ураження 654 дрони-камікадзе. Здійснив майже 4000 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Харківському напрямку ворог п’ять разів атакував неподалік Вовчанська та Глибокого. Одне боєзіткнення триває досі. Авіаційного удару зазнало Ветеринарне.

На Куп’янському напрямку агресор протягом дня 15 разів намагався просунутися до наших позицій неподалік Кучерівки, Синьківки, Петропавлівки, Першотравневого, Зеленого Гаю та Лозової. Всі атаки противника відбито Силами оборони. Також авіація окупантів завдала ударів КАБами по Дворічній, а Лозову та Петропавлівку атакували НАРами.

На Лиманському напрямку ворог атакував 13 разів в районах Греківки, Дружелюбівки, Макіївки, Тернів та Зарічного. Наші воїни зупинили 11 намагань ворога просунутись уперед. Два боєзіткнення ще тривають.

На Торецькому напрямку противник чотири рази проводив наступальні дії на позиції наших військ в районі Торецька. Дві атаки вже відбиті українськими воїнами, інші — тривають. Авіаударів КАБами зазнала Костянтинівка.

Від початку доби ворог 39 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Покровському напрямку в районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Даченського, Жовтого, Шевченко, Пушкіного та Новопустинки. Наші підрозділи відбили тридцять шість атак, інші бої тривають.

За наявною на цей час інформацією, втрати окупантів на напрямку за сьогодні складають понад 300 осіб вбитими та пораненими, до того ж знищено дві бойові броньовані машини, чотири автомобілі, також, три гармати, одна бойова броньована машина та одна одиниця автомобільної техніки були пошкоджені.

На Курахівському напрямку ворог 38 разів атакував наші позиції. Найбільшу активність проявляв у районі Сонцівки, Берестків, Зорі, Новодмитрівки, Курахового, Дальнього, Дачного, Романівки, Єлизаветівки та Успенівки, де українські захисники відбили 31 атаку, сім боєзіткнень досі тривають. Авіаудару КАБами зазнав населений пункт Улакли.

На Времівському напрямку наші війська відбили десять атак противника поблизу Зеленого Поля, Новодарівки, Костянтинопольського та Сухих Ялів, ще два боєзіткнення тривають дотепер.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках ворог завдавав авіаційних ударів по районах населених пунктів Гуляйполе та Новоандріївка.

На Придніпровському напрямку противник не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій — протягом доби ним було здійснено два невдалих штурми.

На Курщині українські захисники відбили 16 ворожих атак, ще в шістьох локаціях бої продовжуються.

Сьогодні за ефективну та професійну бойову роботу слід відзначити воїнів 37-ої окремої бригади морської піхоти, 32-ої окремої механізованої бригади, 48-го окремого штурмового батальйону, які ефективно знищують ворога, завдають йому втрат в живій силі та техніці.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Доповідь керівника ГУР. Буданов доповів щодо російських намірів на найближчий час і щодо ситуації в Сирії – те, як зміна розстановки сил у Сирії може змінити глобальні обставини. Також була доповідь по ситуації в Грузії. І це в Грузії, звичайно, не лише проблема одного народу й не тільки нашого регіону – як сьогоднішня влада в Грузії штовхає країну на очевидну залежність від Росії. Це просто ганебно, на які речі вони йдуть зараз проти свого ж народу. І коли в Москві хвалять цю владу в Грузії, це чітко окреслює, на кого вони зараз у Тбілісі працюють і для кого розганяють протести. Точно не для Грузії. Ми готуємо нашу юридичну реакцію та працюємо з європейцями й іншими партнерами щодо конкретних дій. Доручив підготувати відповідні санкційні рішення".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми — сила! Слава Україні!