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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 4 грудня 2024 року.

Завершилася 1015 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 Підвищені податки для ФОПів почнуть діяти з 1 січня 2025 року — такий законопроєкт ухвалили депутати.

🔸 Окупанти намагалися прорватися в Куп'янськ на Харківщині, але їхню бронетехніку та піхотинців знищили українські оборонці.

🔸 Парламент проголосував за підвищення акцизного податку на цигарки — ціна зросте приблизно на 40 гривень.

🔸 Радники Трампа приватно обговорюють пропозиції щодо припинення війни в Україні. Серед них є відмова України від окупованих територій та членства в НАТО.

🔸 Під час останнього обміну між росією та Україною повернули тіло міського голови міста Дніпрорудне Євгенія Матвєєва. Його закатували у полоні.

🔸 Парламент Франції висловив вотум недовіри уряду та відправив його у відставку. Це сталося вперше з 1962 року.

🔸 Кандидат у президенти Румунії Калін Джорджеску заявив, що в разі перемоги на виборах припинить військову допомогу Україні й заборонить транзит українського зерна — пише Reuters.

🔸 Спікер Палати представників Конгресу Майк Джонсон не планує виносити на голосування додаткову допомогу Україні, яку пропонував Байден.

🔸 Україна має ухвалити «важкі рішення», що стосуються мобілізації — заявив держсекретар США Ентоні Блінкен. Які саме заходи він має на увазі, держсекретар не уточнив.