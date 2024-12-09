Міжнародна федерація асоціацій професійних футболістів визначила найкращих за підсумками спливаючого року.
Вірджіл ван Дейк і Едерсон, Getty Images
09 грудня 2024, 18:14
Міжнародна федерація асоціацій професійних футболістів (FIFPro) офіційно оголосила символічну збірну найкращих гравців за підсумками 2024 року.
Участь у голосуванні взяли 21266 футболістів, які обрали наступну команду з 11 найкращих:
Воротар: Едерсон (Манчестер Сіті)
Захисники: Дані Карвахаль (Реал Мадрид), Антоніо Рюдігер (Реал Мадрид), Вірджіл ван Дейк (Ліверпуль)
Півзахисники: Кевін Де Брюйне (Манчестер Сіті), Родрі (Манчестер Сіті), Тоні Кроос (завершив кар'єру), Джуд Беллінгем (Реал Мадрид)
Нападники: Кіліан Мбаппе (Реал Мадрид), Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті), Вінісіус Жуніор (Реал Мадрид)