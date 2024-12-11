У Швейцарії відбулося позачергове засідання Конгресу ФІФА.
Президент ФІФА Джанні Інфантіно, Getty Images
11 грудня 2024, 18:35
На позачерговому засіданні Конгресу ФІФА було підтверджено, що чемпіонат світу-2030 буде першим в історії, проведеним на кількох континентах, тоді як у 2034 році турнір прийматиме Саудівська Аравія.
У 2030-му перший матч зіграють в уругвайському Монтевідео, місті, яке приймало перший ЧС у 1930 році. Другий і третій поєдинки відбудуться в Аргентині та Парагваї. Наступні матчі зіграють у шести містах Марокко, двох португальських і дев'яти іспанських.
ФІФА в жовтні 2023 року оголосила, що Саудівська Аравія залишилася єдиним претендентом на проведення ЧС-2034, оскільки Австралія від своєї заявки відмовилася. Таким чином, не маючи конкуренції, саме країна Близького Сходу отримала право прийняти турнір.
Нагадаємо, чемпіонат світу-2026 відбудеться в США, Канаді та Мексиці.