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У Швейцарії відбулося позачергове засідання Конгресу ФІФА.

На позачерговому засіданні Конгресу ФІФА було підтверджено, що чемпіонат світу-2030 буде першим в історії, проведеним на кількох континентах, тоді як у 2034 році турнір прийматиме Саудівська Аравія.

У 2030-му перший матч зіграють в уругвайському Монтевідео, місті, яке приймало перший ЧС у 1930 році. Другий і третій поєдинки відбудуться в Аргентині та Парагваї. Наступні матчі зіграють у шести містах Марокко, двох португальських і дев'яти іспанських.

ФІФА в жовтні 2023 року оголосила, що Саудівська Аравія залишилася єдиним претендентом на проведення ЧС-2034, оскільки Австралія від своєї заявки відмовилася. Таким чином, не маючи конкуренції, саме країна Близького Сходу отримала право прийняти турнір.

Нагадаємо, чемпіонат світу-2026 відбудеться в США, Канаді та Мексиці.