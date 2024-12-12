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Нова угода розрахована до 31 грудня 2028 року.

Сан-Паулу на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту з талановитим вінгером Енріке Кармо.

Нова угода з 18-річним бразильцем розрахована до 31 грудня 2028 року. Колишня угода діяла до кінця 2025 року.

Зазначимо, що Кармо вже привернув до себе увагу багатьох європейських клубів, у тому числі донецького Шахтаря, який вже встиг отримати відмову з пропозицією в розмірі 10 мільйонів євро.

Цього сезону Кармо провів вісім матчів, у яких забив один гол та віддав один асист.