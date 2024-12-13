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Міжнародна федерація футболу підтримує російську окупацію?

Напередодні відбулося жеребкування кваліфікаційного раунду майбутнього чемпіонату світу 2026 року, який відбудеться у США, Мексиці та Канаді, проте під час самої церемонії не обійшлося без скандалів.

Так, під час прямого етеру жеребкування турніру під егідою ФІФА, коли ведучі розповідали про країни, які з тих чи інших не можуть зіграти одна проти одної (наприклад, Україна і Білорусь — через підтримку російської агресії збоку білоруської самопроголошеної влади), на екрані з'явилася графіка, на якій тимчасово окупований український півострів Крим є частиною росії, а не України.



Нагадаємо, що з березня 2014 року Кримський півострів був захоплений та окупований армією російської федерації, після чого була організована імітація так званого "референдуму" за незаконне приєднання окупованої території України до рф.

Так зване "приєднання" Криму до росії не визнається на міжнародному рівні та розцінюється як окупація міжнародно визнаної частини України за нормами міжнародного права.