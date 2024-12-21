Завершилася 1031 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

🔸російські війська вдарили по Києву балістичними ракетами. Одна людина загинула, ще 13 постраждали

🔸На держреєстри України здійснили наймасштабнішу зовнішню кібератаку. Через це не працюють майже 30 сервісів в "Дії"

🔸Зеленський затвердив більш ніж 30 нових призначень на посади українських послів. Зокрема, Наріман Джелял тепер буде послом у Туреччині, Андрій Мельник — представником України в ООН

🔸Командир 211 бригади Олег Побережнюк, де знущалися з військових, вийшов з-під варти під заставу в 908 400 гривень

🔸Посол України у Великій Британії та ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний видав свою книжку "Моя війна". Вона є першою з трилогії

🔸 Олександр Усик на церемонії зважування з Тайсоном Ф’юрі розгорнув прапор на підтримку оборонців Маріуполя, які досі перебувають у російському полон.