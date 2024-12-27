Чергова відзнака колишнього гравця Шахтаря.
Мхітарян, getty images
27 грудня 2024, 17:55
Півзахисника міланського Інтера Генріха Мхітаряна визнано найкращим футболістом Вірменії у 2024 році. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Вірменії.
"Набравши 87 балів, найкращим футболістом Вірменії 2024 року в 12-й раз визнано півзахисника італійського Інтера Генріха Мхітаряна. Другу сходинку з 62 пунктами посів півзахисник національної команди Вірменії та словацького клубу Слован Тігран Барсегян", — ідеться в заяві Федерації футболу Вірменії.
Цього сезону Генріх Мхітарян відіграв за Інтер 21 матч, забив один гол та віддав чотири результативні передачі.