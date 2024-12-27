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Досвідчений турецький фахівець працюватиме в Аш-Шабабі.

Аш-Шабаб із вищого дивізіону Саудівської Аравії офіційно визначився зі своїм новим головним тренером після того, как Вітор Перейра вирушив до АПЛ заради посади керманича Вулвергемптона.

Наступником португальського фахівця став 71-річний Фатіх Терім, який, за неофіційною інформацією, підписав із саудівським клубом контракт до червня 2025 року з можливістю продовження ще на один сезон.

Останнім клубом досвідченого турецького тренера був Панатінаїкос, в якому він працював з грудня 2023-го до травня 2024 року.

Нагадаємо, Фатіх Терім також відомий за своєю роботою в якості головного тренера Галатасараю, збірною Туреччини, Мілана та Фіорентини.