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Гучна заява від легендарного португальця щодо нагороди, яку отримав Родрі.

Напередодні стало відомо про те, що вінгер збірної Бразилії та мадридського Реала Вінісіус Жуніор був визнаний найкращим футболістом 2024 року за версією Globe Soccer Awards.

Під час цього заходу, протягом якого вручали нагороди у різноманітних номінаціях за підсумками спливаючого року, легендарний нападник Кріштіану Роналду поділився своєю думкою щодо найкращого гравця-2024.

За думкою 39-річного португальця, Вінісіус Жуніор мав також отримати Золотий м'яч, який у підсумку вирушив до іспанського хавбека Манчестер Сіті Родрі.

"Вінісіус повинен був отримати Золотий м’яч. Я можу про це заявити. Це було несправедливо. Вінісіус заслужив виграти нагороду, це було нечесно. Ось чому я люблю Globe Soccer Awards — тут все чесно.

Віні виконав фантастичну роботу. Приз дали Родрі, який теж заслужив, але я думаю, що вони повинні були віддати його Віні, тому що він виграв Лігу чемпіонів і забив у фіналі турніру.

Коли хтось заслуговує цього, ви повинні віддати це тому, хто заслуговує. Продовжуйте проводити Globe Soccer Awards, тому що це чесна нагорода, і це дуже добре", — сказав Роналду під час церемонії Globe Soccer Awards.

🚨 “Vinicius Jr deserved the Ballon d’Or”, says Cristiano Ronaldo. ✨ pic.twitter.com/J3lsCPkzqa — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 27, 2024

Зазначимо, що Кріштіану Роналду став найкращим гравцем Близького Сходу 2024 року за версією Globe Soccer Awards, продемонструвавши вражаючу індивідуальну результативність, але при цьому досі не вигравши з Ан-Насром жодного командного трофею.