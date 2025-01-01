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Крузейро підписав зіркового форварда, в якого завершився контракт із Фламенго.

Колишній нападник збірної Бразилії Габріел Барбоза, більш відомий як Габігол, офіційно визначився зі своїм наступним клубом після завершення контракту з Фламенго наприкінці 2024 року.

28-річний бразильський форвард став гравцем Крузейро, підписавши з новим клубом контракт до кінця 2028 року.

Перехід відбувся на правах вільного агента.

У минулому сезоні Габігол зіграв за Фламенго 38 матчів у всіх турнірах, забив 8 голів та віддав 1 асист.