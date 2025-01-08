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Нідерландський фахівець планує прибути до Індонезії 11 січня, після чого його офіційно представлять публіці.

Федерація футболу Індонезії на своєму офіційному сайті оголосила про призначення Патріка Клюйверта на посаду головного тренера національної збірної.

48-річний нідерландець підписав зі збірної Індонезії дворічний контракт із можливістю продовження ще на один рік. Його асистентами стануть нідерландці Алекс Пастор і Денні Ландзат, а також два індонезійські тренери.

Нагадаємо, що у 2015 році Клюйверт очолював збірну Кюрасао. Крім того, він обіймав посаду асистента головного тренера у збірних Камеруну та Нідерландів.

Патрік Клюйверт планує прибути до Індонезії 11 січня, після чого його офіційно представлять в якості нового головного тренера головної команди країни.