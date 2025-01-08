Федерація футболу Індонезії на своєму офіційному сайті оголосила про призначення Патріка Клюйверта на посаду головного тренера національної збірної.

48-річний нідерландець підписав зі збірної Індонезії дворічний контракт із можливістю продовження ще на один рік. Його асистентами стануть нідерландці Алекс Пастор і Денні Ландзат, а також два індонезійські тренери.

Нагадаємо, що у 2015 році Клюйверт очолював збірну Кюрасао. Крім того, він обіймав посаду асистента головного тренера у збірних Камеруну та Нідерландів.

Патрік Клюйверт планує прибути до Індонезії 11 січня, після чого його офіційно представлять в якості нового головного тренера головної команди країни.