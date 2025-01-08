Нідерландський фахівець планує прибути до Індонезії 11 січня, після чого його офіційно представлять публіці.
Патрік Клюйверт, збірна Індонезії
08 січня 2025, 14:57
Федерація футболу Індонезії на своєму офіційному сайті оголосила про призначення Патріка Клюйверта на посаду головного тренера національної збірної.
48-річний нідерландець підписав зі збірної Індонезії дворічний контракт із можливістю продовження ще на один рік. Його асистентами стануть нідерландці Алекс Пастор і Денні Ландзат, а також два індонезійські тренери.
Нагадаємо, що у 2015 році Клюйверт очолював збірну Кюрасао. Крім того, він обіймав посаду асистента головного тренера у збірних Камеруну та Нідерландів.
Патрік Клюйверт планує прибути до Індонезії 11 січня, після чого його офіційно представлять в якості нового головного тренера головної команди країни.