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Хавбек молодіжної збірної України продовжить виступати у Чехії.

Слован Ліберець на своєму офіційному сайті оголосив про підписання нового контракту із півзахисником Іваном Варфломєєвим.

Нова угода з 20-річним українцем розрахована до 2028 року.

"Я радий продовжити свій контракт зі Слованом і хотів би подякувати керівництву за довіру. Я старатимусь ще більше, щоб не підвести команду. За два з половиною роки я суттєво виріс як гравець, і думаю, це завдяки Словану. Я дуже радий бути тут", — сказав Варфоломєєв.

Нинішнього сезону Іван провів 19 матчів, у яких забив один гол. Він виступає за Слован з літа 2022 року, коли перебрався із львівського Руху.