Для молодого українця це перший професійний контракт.
Олександр Сорока, ФК Гент
14 січня 2025, 22:50
Гент на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з українським півзахисником Олександром Сорокою.
Угода з 18-річним українцем, для якого це перший професійний контракт, розрахована до літа 2027 року.
"Олександр — опорний півзахисник з дуже гарною позиційною грою, який добре читає гру і знає, що відбувається навколо нього в кожний момент матчу. Він здатний визначити темп поєдинку і добре прогресує цього сезону", — сказав головний тренер молодіжної команди Гента Томас Маттон.
Нагадаємо, Сорока є вихованцем донецького Шахтаря. У січні 2023 року він перебрався до Генту, де виступав за молодіжну команду.
Також на рахунку Сороки дев'ять поєдинків за юнацькі збірні України, де він забив один гол.