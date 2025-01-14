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Для молодого українця це перший професійний контракт.

Гент на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з українським півзахисником Олександром Сорокою.

Угода з 18-річним українцем, для якого це перший професійний контракт, розрахована до літа 2027 року.

"Олександр — опорний півзахисник з дуже гарною позиційною грою, який добре читає гру і знає, що відбувається навколо нього в кожний момент матчу. Він здатний визначити темп поєдинку і добре прогресує цього сезону", — сказав головний тренер молодіжної команди Гента Томас Маттон.

Нагадаємо, Сорока є вихованцем донецького Шахтаря. У січні 2023 року він перебрався до Генту, де виступав за молодіжну команду.

Також на рахунку Сороки дев'ять поєдинків за юнацькі збірні України, де він забив один гол.