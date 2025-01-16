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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 15 січня 2025 року.

Завершилася 1057 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 В Україну за окремим форматом вдалося повернути з російського полону 25 важко поранених та хворих громадян. Серед них 24 військовослужбовців та цивільний.

🔸 Упродовж 2024 року СБУ та Нацполіція затримали понад 450 людей, які за дорученням російських кураторів займалися підпалами в Україні.

🔸 Ізраїль і ХАМАС домовилися про припинення вогню та звільнення усіх ізраїльських заручників — пишуть Reuters і Times of Israel.

🔸 У 2024 році майже 443 тисячі українців, які виїжджали за кордон, не повернулися в Україну — свідчать дані «Опендатабот».

🔸 путін вимагатиме від Трампа, щоб Україна ніколи не увійшла в НАТО, стала нейтральною державою, а її окуповані території залишились за росією — пише Bloomberg.

🔸 «Війна зайшла у глухий кут», Україні та росії доведеться піти на поступки заради її завершення — заявив майбутній держсекретар США Марко Рубіо.

🔸 У Верховній Раді стало більше «прогульників» та депутатів, які присутні в залі, але не голосують. Продуктивність роботи знизилася у 60% народних обранців — дослідження «Вокс Україна».