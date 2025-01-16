Завершилася 1057 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 В Україну за окремим форматом вдалося повернути з російського полону 25 важко поранених та хворих громадян. Серед них 24 військовослужбовців та цивільний.

🔸 Упродовж 2024 року СБУ та Нацполіція затримали понад 450 людей, які за дорученням російських кураторів займалися підпалами в Україні.

🔸 Ізраїль і ХАМАС домовилися про припинення вогню та звільнення усіх ізраїльських заручників — пишуть Reuters і Times of Israel.

🔸 У 2024 році майже 443 тисячі українців, які виїжджали за кордон, не повернулися в Україну — свідчать дані «Опендатабот».

🔸 путін вимагатиме від Трампа, щоб Україна ніколи не увійшла в НАТО, стала нейтральною державою, а її окуповані території залишились за росією — пише Bloomberg.

🔸 «Війна зайшла у глухий кут», Україні та росії доведеться піти на поступки заради її завершення — заявив майбутній держсекретар США Марко Рубіо.

🔸 У Верховній Раді стало більше «прогульників» та депутатів, які присутні в залі, але не голосують. Продуктивність роботи знизилася у 60% народних обранців — дослідження «Вокс Україна».

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом, від початку цієї доби відбулося 118 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Загарбники завдали по території України одного ракетного та 33 авіаційних ударів, застосували 44 ракети та скинули 46 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження більш 900 дронів-камікадзе та здійснили понад 4,4 тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку противник двічі штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська та Тихого.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії в районах населених пунктів Кіндрашівка, Загризове, Тополі та Петропавлівка, де українські захисники зупинили п’ять ворожих атак.

На Лиманському напрямку російські загарбники 16 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Копанки, Новосергіївка, Твердохлібове, Макіївка, Колодязі, Терни та Григорівка. Два боєзіткнення тривають дотепер. Ворожа авіація завдала ударів НАРами по Зеленому Гаю.

На Краматорському напрямку ворог штурмував позиції наших захисників поблизу Ступочок, Часового Яру та Предтечиного. Сили оборони відбили шість атак загарбників. Крім того ворог завдав авіаударів по Міньківці та Часовому Яру.

Дев’ять разів росіяни штурмували позиції українських підрозділів на Торецькому напрямку в районах Білої Гори, Торецька та Кримського. Ворог завдав авіаударів КАБами по Краматорську, Іванопіллю, Дружківці, Костянтинівці та Петрівці.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник атакував у районах населених пунктів Баранівка, Миролюбівка, Промінь, Новий Труд, Шевченко, Удачне, Котлине, Петропавлівка, Старі Терни, Янтарне, Єлизаветівка, Лисівка, Зелене, Звірове, Успенівка, Андріївка та Дачне. Наші захисники зупинили 41 штурмову дію противника. Ще шість атак тривають дотепер.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 340 окупантів, з них 129 — безповоротно. Також знищено два танки, 10 одиниць автомобільної техніки, один міномет, засіб РЕБ, два бойових броньованих автомобілі, одну БРМ. До того ж, пошкоджено два танки та п’ять автомобілів та три гармати росіян.

На Новопавлівському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборону наших захисників в районі Времівки. Три бої ще тривають.

На Оріхівському напрямку ворог чотири рази атакував позиції наших захисників в напрямках Малої Токмачки, Новоандріївки та Щербаків. По П’ятихатках ворог бив НАРами.

На Курському напрямку з початку доби відбулось 15 боєзіткнень, всі атаки вже відбито. Ворог завдав десять авіаударів застосувавши 15 КАБів, здійснив понад 300 обстрілів.

Сьогодні варто відзначити воїнів 422-го окремого батальйону безпілотних систем, 406-ої окремої артилерійської бригади, 425-го окремого штурмового батальйону "Скала", 25-ої окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, 68-ої окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Сьогодні в нас разом із Прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском було кілька ключових питань на перемовинах. 

Про нашу оборону – про постачання зброї, – також про виробництво зброї та про відповідні інвестиції, посилення санкцій проти Росії, можливості наблизити мир для України та всієї Європи і нашу активну спільну роботу в перемовинах щодо вступу України у Євросоюз під час польського півріччя в Раді ЄС.

Дякую Польщі й усім полякам за незмінну підтримку України – за те, що від перших днів війни ви з нами та допомагаєте Україні оборонятись і забезпечувати стійкість нашої держави, нашого суспільства.

Також зустрівся з Президентом Польщі Анджеєм Дудою. Говорили про подальшу взаємодію – наша оборона, політика, санкції. 

Дякую Польщі за незмінну підтримку вступу України в НАТО. Анджей Дуда завжди просуває це питання.

Дякую Польщі за вже 45 пакетів підтримки, і зараз готується 46-й пакет. Маємо зберігати єдність із партнерами та робити все можливе для наближення надійного миру".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми — сила! Слава Україні!