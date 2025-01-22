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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 21 січня 2025 року.

Завершилася 1063 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 СБУ затримала головного психіатра ЗСУ, якого підозрюють у незаконному збагаченні на $1 млн за час повномасштабної війни.

🔸 Поліція встановила учасників побиття 12-річної дівчинки у Білій Церкві. У Київській ОВА тримають ситуацію на контролі, а в омбудсмена вже зустрілися з дівчинкою та директором школи, де навчаються її кривдники.

🔸 Печерський районний суд Києва призначив колишньому командирові ОТУ «Харків» Юрію Галушкіну тримання під вартою з можливістю внесення застави у 5 мільйонів гривень. Також взяли під варту полковника Іллю Лапіна. Обидва фігурують у справі про неналежну оборону Харківщини.

🔸 Трамп підписав низку указів. Серед них — призупинення зовнішньої допомоги. У Центрі протидії дезінформації при РНБО пояснили, що це не стосується військової допомоги Україні.

🔸 Сили оборони України атакували нафтобазу та завод у росії.

🔸 Україна та Албанія уклали двосторонню безпекову угоду на 10 років — повідомили в Офісі президента.

🔸 Адміністрація Трампа прагне завершити війну в Україні так, щоб вона не повторилася за 2-4 роки — заявив новий держсекретар США Марко Рубіо.

🔸 32% українців мають ксенофобне ставлення до громадян України, які є росіянами за національністю. Водночас 93% респондентів погоджуються допустити переселенців у своє оточення — дані Київського міжнародного інституту соціології.

🔸 Бойовим бригадам ЗСУ щомісяця даватимуть 2,5 мільярда гривень для закупівлі безпілотників — заявили в Міноборони.