Завершилася 1063 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 СБУ затримала головного психіатра ЗСУ, якого підозрюють у незаконному збагаченні на $1 млн за час повномасштабної війни.

🔸 Поліція встановила учасників побиття 12-річної дівчинки у Білій Церкві. У Київській ОВА тримають ситуацію на контролі, а в омбудсмена вже зустрілися з дівчинкою та директором школи, де навчаються її кривдники.

🔸 Печерський районний суд Києва призначив колишньому командирові ОТУ «Харків» Юрію Галушкіну тримання під вартою з можливістю внесення застави у 5 мільйонів гривень. Також взяли під варту полковника Іллю Лапіна. Обидва фігурують у справі про неналежну оборону Харківщини.

🔸 Трамп підписав низку указів. Серед них — призупинення зовнішньої допомоги. У Центрі протидії дезінформації при РНБО пояснили, що це не стосується військової допомоги Україні.

🔸 Сили оборони України атакували нафтобазу та завод у росії.

🔸 Україна та Албанія уклали двосторонню безпекову угоду на 10 років — повідомили в Офісі президента.

🔸 Адміністрація Трампа прагне завершити війну в Україні так, щоб вона не повторилася за 2-4 роки — заявив новий держсекретар США Марко Рубіо.

🔸 32% українців мають ксенофобне ставлення до громадян України, які є росіянами за національністю. Водночас 93% респондентів погоджуються допустити переселенців у своє оточення — дані Київського міжнародного інституту соціології.

🔸 Бойовим бригадам ЗСУ щомісяця даватимуть 2,5 мільярда гривень для закупівлі безпілотників — заявили в Міноборони.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Сили оборони продовжують захищати Україну.

З початку доби відбулося 109 бойових зіткнень, противник завдав двох ракетних та 52 авіаційних ударів із застосуванням чьотирьох ракет та 64 КАБ, 1051 удар дронами-камікадзе та здійснив майже 5 тисяч обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

На Харківському напрямку відбулося одне боєзіткнення з російськими загарбниками в районі Вовчанська. Противник завдав авіаудару по Вовчанським Хуторам.

На Куп’янському напрямку ворог десять разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Дворічної, Петропавлівки, Лозової, Кутьківки та Нової Кругляківки. Одне боєзіткнення триває. Під авіаударом була Глушківка.

Тринадцять разів агресор атакував на Лиманському напрямку, намагаючись просунутись неподалік Копанок, Тернів та Колодязів. Також авіація противника завдала ударів НАРами по Надії.

На Сіверському напрямку окупанти намагалися просунутися в напрямку Івано-Дар’ївки, українські воїни атаку відбили.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбивали шість ворожих спроб просунутись вперед поблизу населених пунктів Часів Яр та Федорівка. Два боєзіткнення тривають дотепер. Під авіаударами опинилися Майське та Ступочки.

Ворог шість разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку. Від початку доби окупанти в районі Торецька п’ять разів отримали жорстку відсіч від наших захисників. Одна атака досі триває. Також ворог завдавав авіаударів по Дружбі та Костянтинівці.

Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня, агресор здійснив 54 штурмових та наступальних дії. Найбільша активність російських окупантів — в районах населених пунктів Водяне Друге, Зелене Поле, Єлізаветівка, Гришине, Новосергіївка, Ппетропавлівка, Миролюбівка, Промінь, Мирноград, Новий Труд, Покровськ, Звірове, Успенівка, Слов’янка, Срібне, Шевченко, Андріївка, Улакли, Янтарне, Дачне. Сорок сім атак на напрямку українські захисники вже відбили, ще сім боєзіткнень тривають. За наявною на цей час інформацією, за сьогодні втрати агресора на даному напрямку склали 239 осіб, з них 112 — безповоротно. Знищено 13 автомобілів, два засоби РЕБ, одну гармату. Окрім того, пошкоджено дві гармати окупантів.

На Новопавлівському напрямку зупинено три штурмові дії противника, загарбники намагалися йти на позиції українських підрозділів в районі Костянтинополя та Великої Новосілки. Ще три боєзіткнення тривають.

На Оріхівському напрямку ворог один раз атакував позиції наших захисників в напрямку Кам’янського. Противник завдав авіаудару в районі Новоандріївки.

Наші воїни двічі відбивали атаки російських загарбників на Придніпровському напрямку.

Сім бойових зіткнень відбулося сьогодні на Курському напрямку, крім того, ворог завдав 21 авіаційногт удару (27 КАБ) та здійснив 434 артилерійських обстріли (в тому числі 16 — із РСЗВ).

На Гуляйпільському напрямку з початку доби ворог активних дій не проводив.

Сьогодні слід відзначити воїнів 31-ої окремої механізованої бригади, 79-го прикордонного загону, 10-ої окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс», 30-ої окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького, 77-ої окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади, які в надзвичайно складних умовах стримують атаки переважаючих сил противника, завдають йому значних втрат.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Звернувся до учасників Всесвітнього економічного форуму. Більшість світу зараз думає: то що ж буде з їхніми відносинами з Америкою? Що станеться з альянсами, з підтримкою, з торгівлею? Як Президент Трамп планує завершити війни? Але ніхто не ставить таких запитань про Європу. І ми повинні бути чесними щодо цього.

Коли ми у Європі дивимося на Сполучені Штати як на нашого союзника, це очевидно: вони є незамінним союзником. У часи війни всі турбуються, чи залишаться Сполучені Штати з ними. Кожен союзник про це хвилюється. Але чи турбуються у Сполучених Штатах, що Європа може колись їх покинути – перестати бути їхнім союзником? Відповідь – ні. Вашингтон не вірить, що Європа може запропонувати їм щось справді вагоме.

Європа не може дозволити собі бути другою чи третьою в черзі для своїх союзників. Якщо це станеться, світ почне рухатися вперед без Європи, і це буде світ, який не буде ані комфортним, ані вигідним для європейців. Європі потрібно змагатися за першість у пріоритетах, альянсах і технологічному розвитку. Ми переживаємо ще один переломний момент, який одні вважають проблемою для Європи, а інші називають шансом. Європа повинна утвердитися як сильний глобальний гравець, як незамінний гравець".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми — сила! Слава Україні!