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У клубі розраховують на досвідченого данського виконавця.

Голкіпер Каспер Шмейхель оновив свою угоду з Селтіком, передає офіційний сайт клубу з Глазго.

Новий контракт 38-річного данця розраховано до кінця червня 2026 року. Склад багаторазового чемпіона Шотландії він поповнив влітку 2024-го.

Зараз на рахунку Шмейхеля участь у 34 матчах Селтіка в усіх турнірах. У них він пропустив 28 голів, 20 разів зберігши свої ворота "сухими".

Нагадаємо, сьогодні, 22 січня, колектив Брендана Роджерса прийматиме Янг Бойз у сьомому турі основного етапу Ліги чемпіонів. Ознайомитися з анонсом і прогнозом на матч можна за посиланням.