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Бразилець близький до повернення на Батьківщину.

Бразильський Сантос має намір оголосити про підписання контракту з нападником Аль-Хіляля Неймаром до кінця січня. Про це повідомляє Globo.

За інформацією джерела, бразильський клуб уже обговорив зі своїм екіпірувальником необхідність підготувати значну кількість футболок із прізвищем "Неймар". Крім того, керівництво Сантоса працює над залученням нових спонсорів під прихід зіркового гравця.

Підкреслюється, що трудова угода бразильського клубу з Неймаром буде розрахована до червня 2026 року. Для того щоб стати футболістом Сантоса, нападнику потрібно розірвати контракт з Аль-Хілялем. Однак саудівський клуб хоче, щоб Неймар відмовився від 65 млн. доларів, належних йому за контрактом, розрахованим до літа 2025 року.

Зазначимо, що Неймар є вихованцем Сантоса. За першу команду "риб" він зіграв 225 матчів, в яких забив 136 голів та віддав 64 результативні передачі.