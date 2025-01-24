Француз готуватиме бельгійців до матчу зі збірною України.
Руді Гарсія, getty images
24 січня 2025, 11:25
Збірна Бельгії призначила нового головного тренера. Про це повідомляє офіційний сайт федерації футболу Бельгії.
Зазначається, що національну команду очолив 60-річний французький фахівець Руді Гарсія. До цього Гарсія тренував Наполі, Ан-Наср, Ліон, Марсель, Рому та Лілль.
Презентація нового керманича збірної відбудеться сьогодні, о 14:00 за київським часом.
У збірній Бельгії француз замінив німця Доменіко Тедеско.
Нагадаємо, "червоні дияволи" є суперником збірної України в плей-оф Ліги націй за місце в дивізіоні A. Матчі відбудуться 20-го і 23-го березня.