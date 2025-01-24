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Француз готуватиме бельгійців до матчу зі збірною України.

Збірна Бельгії призначила нового головного тренера. Про це повідомляє офіційний сайт федерації футболу Бельгії.

Зазначається, що національну команду очолив 60-річний французький фахівець Руді Гарсія. До цього Гарсія тренував Наполі, Ан-Наср, Ліон, Марсель, Рому та Лілль.

Презентація нового керманича збірної відбудеться сьогодні, о 14:00 за київським часом.

У збірній Бельгії француз замінив німця Доменіко Тедеско.

Нагадаємо, "червоні дияволи" є суперником збірної України в плей-оф Ліги націй за місце в дивізіоні A. Матчі відбудуться 20-го і 23-го березня.