🔸Уночі Україну атакували десятки безпілотників. На Київщині в палаючому будинку загинуло подружжя, тіло ще одного чоловіка знайшли в багатоповерхівці.
🔸Президент росії владімір путін заявив, що готовий до перемовин щодо війни в Україні, але є певні питання. "Ми готові до цих перемовин по українській проблематиці, але є питання, які вимагають особливої уваги", — заявив російський лідер.
🔸У Німеччині хочуть закрити кордони для мігрантів, включно з тими, хто має підстави претендувати на політичний притулок.
ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (16:00)
Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.
Загалом, від початку цієї доби відбулося 190 бойових зіткнень.
Російські загарбники завдали по території України одного ракетного та 28 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та 37 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 423 дрони-камікадзе та здійснили понад три тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.
На Харківському напрямку наші захисники відбили два ворожих штурми в районі Вовчанська.
На Куп’янському напрямку противник 13 разів проводив штурми позицій наших оборонців у районах Піщаного, Дворічного, Глушківки, Нової Кругляківки, Зеленого Гаю та Загризового. Українські захисники відбили сім атак, шість боєзіткнень досі тривають.
На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 16 разів атакували позиції українців неподалік населених пунктів Новоєгорівка, Новолюбівка, Копанки, Зелена Долина та Торське. Наразі триває два боєзіткнення.
На Краматорському напрямку зафіксовано 39 боєзіткнень поблизу Часового Яру, Оріхово-Василівки, Ступочок, Васюківки, Новомаркового та Білої Гори, 15 з яких тривають до цього часу.
На Торецькому напрямку росіяни 20 разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу Торецька, Кримського, Диліївки, Леонідівки та Щербинівки. На даний час продовжуються два боєзіткнення.
Від початку цієї доби, на Покровському напрямку, росіяни 78 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Водяне Друге, Баранівка, Миролюбівка, Мирноград, Шевченко, Єлізаветівка, Промінь, Лисівка, Зелене, Покровськ, Новоукраїнка, Удачне, Котлине, Новоєлізаветівка, Успенівка, Срібне, Андріївка, Дачне, Улакли та Янтарне. Дотепер триває 12 боєзіткнень. Противник зазнає значних втрат — сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 367 окупантів, 186 з них — безповоротно. Також знищено дванадцять одиниць автомобільної техніки, дві бойові машини піхоти, один окопний РЕБ, три антени зв’язку, крім того, значно пошкоджено три міномети загарбників.
На Новопавлівському напрямку ворог три рази атакував поблизу Костянтинополя.
На Оріхівському напрямку противник, за підтримки авіації, тричі атакував в напрямках Малої Токмачки та Новоданилівки.
На Придніпровському напрямку наші війська відбили три атаки противника.
Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де противник протягом доби провів 13 штурмів позицій українських підрозділів, 12 атак вже відбиті нашими оборонцями, один бій триває. Ворог завдав 25 авіаційних ударів 30 керованими бомбами та здійснив 387 артилерійських обстрілів (15 з них — із РСЗВ).
На Сіверському, Гуляйпільському напрямках противник наступальних дій не проводив.
На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.
Сьогодні варто відзначити воїнів 44-ої окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола, 124-ої окремої бригади територіальної оборони, 24-ої окремої механізованої бригади імені короля Данила, 37-ої окремої бригади морської піхоти, 100-ої окремої механізованої бригади, 43-ої окремої механізованої бригади, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.
ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО
"Сьогоднішні влучання "шахедів" у будинки в Броварах та у Глевасі – це дрони, які вироблені вже в Росії. Спочатку Іран передавав росії готові "шахеди", потім їхнє власне виробництво було освоєне в Татарстані, в одній з національних територій, яку москва досі контролює.
І хоча ці "шахеди" фактично російські, їх там усе одно не змогли б зробити без іноземного постачання. Кожен такий "шахед", як і кожна російська ракета, робиться на основі іноземних компонентів – критичних компонентів, без яких узагалі був би неможливим російський терор. Тридцять один "шахед" за минулу ніч – це приблизно 2635 компонентів з інших країн: мікросхеми, перемикачі, трансивери.
Все постачання будь-яких компонентів для терору в росію має бути перекрито, щоб був зупинений цей терор. І це стосується не тільки захисту життя в Україні. Зараз російські "шахеди" бʼють по будинках наших людей, по нашій інфраструктурі, але в будь-який момент росіяни можуть перенести терор у будь-яку іншу країну – куди їм накажуть".
Віримо у Збройні Сили України та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!