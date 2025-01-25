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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 24 січня 2025 року.

Завершилася 1066 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (BBC NEWS Ukraine)

🔸Уночі Україну атакували десятки безпілотників. На Київщині в палаючому будинку загинуло подружжя, тіло ще одного чоловіка знайшли в багатоповерхівці.

🔸Президент росії владімір путін заявив, що готовий до перемовин щодо війни в Україні, але є певні питання. "Ми готові до цих перемовин по українській проблематиці, але є питання, які вимагають особливої уваги", — заявив російський лідер.

🔸рф ймовірно почала евакуацію свого військового контингенту з Сирії. Так вважають експерти, які аналізують супутникові знімки з військово-морської бази в Тартусі.

🔸У Німеччині хочуть закрити кордони для мігрантів, включно з тими, хто має підстави претендувати на політичний притулок.

🔸Державний департамент США має намір призупинити іноземну допомогу на 90 днів, — повідомляє видання Politico. За словами чиновників, ці вказівки, можливо, зупиняють допомогу Україні, Йорданії, Тайваню та іншим. За інформацією джерела, нове розпорядження заморожує фінансування більшості програм на 90 днів. Винятки зроблено тільки для Ізраїлю та Єгипту.