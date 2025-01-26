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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 25 січня 2025 року.

Завершилася 1067 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

- США заморозили іноземну допомогу після указу Трампа. Це торкнеться і деяких гуманітарних проєктів для України. Водночас військової допомоги він не стосується.

- Президентка Молдови Санду приїхала до Києва, щоб провести перемовини із Зеленським. Згодом президент заявив, що Україна готова допомогти Молдові подолати енергетичну кризу, яку спричинила росія.

- «Центр протидії корупції» скерував заяву до НАБУ на міністра оборони Рустема Умєрова після того, як він вирішив не продовжувати контракт з очільницею Агенції оборонних закупівель Мариною Безруковою.

- Україна готова постачати до Євросоюзу азербайджанський газ замість російського — заявив Зеленський.

- Жителі Ірпеня провели акцію на підтримку очільника міста Олександра Маркушина, якого напередодні взяли під варту у справі про виїзд за кордон. Сам мер заявляє, що справу проти нього «замовив» місцевий забудовник.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ

На Куп’янському напрямку противник дев’ять разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Петропавлівки, Піщаного, Глушківки та Лозової.

Двадцять вісім разів ворог атакував на Лиманському напрямку, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Твердохлібове, Новосергіївка, Шийківка, Нова Кругляківка, Дружелюбівка, Греківка, Першотравневе, Копанки, Новолюбівка, Макіївка, Зелена Долина та Торське. Наші оборонці відбили 24 атаки противника, чотири боєзіткнення тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку наші воїни успішно відбили одну атаку противника в районі Верхньокам’янки.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбивали 32 ворожих спроби просунутись вперед поблизу населених пунктів Оріхово-Василівка, Новомаркове, Часів Яр, Ступочки, Предтечине та Біла Гора, наразі тривають сім боєзіткнень.

Ворог дев’ять разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку в районі населеного пункту Торецьк.

Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня, агресор здійснив 48 штурмових та наступальних дій.

Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Миролюбівка, Промінь, Зелене, Удачне, Новоолександрівка, Котлине, Богданівка, Андріївка, Шевченко, Дачне, Улакли, Костянтинопільське та в напрямках Покровська, Відродження і Успенівки. Тридцять дев’ять атак на напрямку українські захисники вже відбили, ще дев’ять боєзіткнень – тривають дотепер.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбили вісім атак в районах населених пунктів Новосілка, Новодарівка, Костянтинопіль та Велика Новосілка.

На Оріхівському напрямку під ударами ворожих КАБ опинився населений пункт Мала Токмачка.

Двічі без успіху війська загарбників намагалися витіснити підрозділи Сил оборони зі займаних позицій на Придніпровському напрямку.

Шістнадцять бойових зіткнень відбулось сьогодні на Курському напрямку, два з яких тривають до цього часу. Протягом доби ворог здійснив 420 артилерійських обстрілів, зокрема вісім — із реактивних систем залпового вогню, завдав 25 авіаційних ударів, скинувши 42 керованих бомби.

На Гуляйпільському та Харківському напрямках від початку доби противник наступальних дій не проводив.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Ситуація зараз надзвичайно складна в регіоні, і не тільки через російські обстріли української енергетичної інфраструктури.

Молдова проходить через абсолютно штучну енергетичну кризу, яку створила Москва заради негативного впливу на незалежність Молдови, на результат парламентських виборів у Молдові. Це класична схема Москви. Вони створюють проблеми нормальній, демократичній владі в країні, щоб привести до влади, безумовно, своїх людей своїх агентів. І ми це неодноразово бачили в Україні. Ми це бачили в інших країнах Європи.

Енергоресурси – це саме така російська зброя, щоб впливати на політику інших країн через кризи, передусім кризи на ціни. Зараз Росія тримає в заручниках, можна сказати, усе Придністровʼя, Придністровський регіон Молдови, та вона спровокувала стрибок цін на електрику в більшій частині Молдови. І ми всі це бачимо. Це не просто можна і треба вирішити – цього взагалі не було б, якби Москві не хотілося вплинути на вибори в Молдові. Україна пропонує Молдові разом виправити цю ситуацію".

Віримо у Збройні Сили України та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!