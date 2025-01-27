Завершилася 1068 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 Генерал-майор Михайло Драпатий керуватиме ОСУВ «Хортиця» — повідомив Володимир Зеленський.

🔸 На війні загинув кінопродюсер і голова Громадської ради при Держкіно Станіслав Притула.

🔸 Згідно з попередніми результатами екзит-полів у Білорусі лідирує чинний самопроголошений глава держави Олександр Лукашенко.

🔸 Глава дипломатії ЄС Кая Каллас сказала, що вибори президента Білорусі фіктивні. У відповідь на це голова ЦВК Білорусі назвав Каллас «нелегітимною».

🔸 Українські військові атакували склади зберігання ударних БпЛА окупантів в Орловській області росії — повідомляє Генштаб. Результати та масштаби пошкоджень ще уточнюються. Але попередньо відомо, що понад 200 «шахедів» знищено.

🔸 Окупанти скинули три авіабомби на будинки у Костянтинівці, що на Донеччині. Постраждали щонайменше четверо містян.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Сили оборони продовжують захищати Україну.

З початку доби відбулося 153 бойових зіткнення.

Противник завдав 31 авіаційного удару, застосувавши 41 КАБ, майже сім сотень ударів дронами-камікадзе та здійснив майже 4000 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

На Харківському напрямку відбулося чотири боєзіткнення з російськими загарбниками в районі Вовчанська, три атаки успішно відбито українськими воїнами, один бій триває.

На Куп’янському напрямку противник 11 разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Степової Новоселівки, Колісниківки, Глушківки та Загризового, всі атаки відбиті. Ворожа авіація завдала ударів КАБами по Куп’янську, Кучерівці та Петропавлівці.

П’ятнадцять разів ворог атакував на Лиманському напрямку, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Греківка, Новоєгорівка, Надія, Зелений Гай, Макіївка, Ямполівка та Торське, один бій триває.

Загарбники атакували позиції українських підрозділів 21 раз в районах населених пунктів Часів Яр, Ступочки та Біла Гора на Краматорському напрямку, одне боєзіткнення досі триває.

Ворог вісім разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку. Окупанти діяли в районі Торецька, всі атаки відбито. Під ударами ворожих КАБів опинилися Костянтинівка, Катеринівка та Клебан-Бик.

Інтенсивно атакує противник українських захисників на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня, агресор здійснив 70 штурмових та наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Водяного Другого, Миролюбівки, Єлизаветівки, Променю, Зеленого, Удачного, Котлиного, Надіївки, Успенівки, Андріївки, Шевченка, Дачного та Янтарного. Шість боєзіткнень тривають дотепер.

На Новопавлівському напрямку триває три боєзіткнення. За сьогодні росіяни загалом 11 разів намагалися просунутися в районах населених пунктів Костянтинопіль, Розлив, Роздольне, Новосілка та Велика Новосілка.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили одну спробу противника просунутися в напрямку Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку наші воїни відбили одну атаку російських загарбників на позиції українського війська. Противник успіху не мав.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. На даний час відомо про 21 авіаційний удар із застосуванням 29 КАБ і 395 артилерійських обстрілів, українські захисники відбили сім атакувальних дій агресора.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Сьогодні слід відзначити воїнів 425-го окремого штурмового полку «Скала», 46-ї окремої аеромобільної бригади, 13-ї бригади оперативного призначення «Хартія» та 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, які в надзвичайно складних умовах стримують атаки переважаючих сил противника, завдають йому значних втрат.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Хочу подякувати всім українським розробникам та виробникам далекобійних дронів, наших ракет. Кожен може побачити їхню ефективність – як наша зброя повертає війну в Росію і як зменшується російський потенціал війни. Неспокій у Росії, зменшення російських можливостей продавати й переробляти нафту, менші глобальні ціни на нафту – це те, що потрібно заради миру. Цей рік має стати вирішальним, і наші дії повинні впливати на нашу долю. Саме так і робимо. Ну і, звичайно, усі хлопці з СБУ, Сил спеціальних операцій, усіх наших Збройних Сил України, СЗР, ГУР – кожен, хто додає свою силу та свою влучність до спроможностей України, – дякую вам! Слава Україні!".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми — сила! Слава Україні!