Завершилася 1071 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 міноборони рф заявило про масовану атаку на низку областей росії. Безпілотники, зокрема, поцілили у нафтобазу в Нижньогородській області, а також уразили російську нафтоперекачувальну станцію та ракетний арсенал у Тверській області рф.

🔸 Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов анекдотом прокоментував нібито свої слова про те, що існування України може бути під загрозою, якщо до літа не відбудуться перемовини про завершення війни.

«Я вам анекдот розповім. Сидять дві бабки біля подвір'я, і одна іншій каже: “Дивись, пішла, а донька в неї шльондра”. Інша бабця каже: “Так у неї ж син“. — “Ну то нехай всім тепер розказує, що це не так“. Ось така моя відповідь», — заявив Буданов.

🔸 Лікар Василь Чайка заробляє на онкохворих, переконуючи їх відмовитися від традиційного лікування та надаючи консультації вартістю по 15 тисяч гривень за годину — про це йдеться у новому розслідуванні hromadske.

🔸 Кличко записав звернення до Зеленського, в якому заявив про «політичні інтриги» людей з оточення президента.

🔸 МЗС Словаччини викликало посла України та висловило йому рішучий протест, звинувативши Київ у втручанні у внутрішні справи країни.

🔸 Фінська компанія Insta представила безпілотник Steel Eagle збільшеного радіуса дії, який розробили спільно з українськими фахівцями.

🔸 З міст Костянтинівка та Покровськ Донецької області евакуювали всіх дітей.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Сили оборони України продовжують стримувати натиск окупаційних військ. Ситуація на сході та півдні нашої країни залишається напруженою.

На даний час відбулося 152 бойових зіткнення.

Сьогодні держава-терорист завдала 31 авіаудару, скинувши при цьому 55 КАБ. Окрім того, загарбники задіяли для ударів 988 дронів-камікадзе та здійснили понад 4000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку російські терористи один раз намагались просунутись в напрямку Козачої Лопані.

Десять разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку поблизу Петропавлівки, Новоосинового, Колісниківки, Загризового та Лозової. Підрозділи Сил оборони відбили всі атаки противника.

На Лиманському напрямку за сьогодні російські війська атакували українських захисників в районах населених пунктів Новоєгорівка, Копанки, Макіївка, Новолюбівка, Торське, Ямполівка та Зелена Долина. Наші воїни відбили 26 ворожих атак.

На Сіверському напрямку від початку доби ворог здійснив шість спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районі Верхньокам’янського, два боєзіткнення досі триває.

На Краматорському напрямку українські воїни відбили десять спроб загарбників просунутись вперед в районах Новомаркового, Часового Яру та Ступочок.

На Торецькому напрямку окупанти 15 разів намагались просунутись вперед в районах Кримського та Торецька, також бомбардували Костянтинівку, застосувавши КАБ.

На Покровському напрямку впродовж цієї доби агресор 67 разів атакував наші позиції в районах населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Миролюбівка, Лисівка, Відродження, Звірове, Котлине, Удачне, Котлярівка, Андріївка, Дачне та Улакли. Два боєзіткнення тривають досі. Авіаударів керованими авіабомбами зазнали Білицьке, Покровськ та Одрадне.

За наявною інформацією, втрати окупантів на напрямку, за сьогодні, склали 294 особи вбитими та пораненими, знищено одну бойову броньовану машину, три автомобілі, один мотоцикл, чотири антени БпЛА, артилерійську систему, п’ять засобів супутникового зв’язку, засіб РЕБ та п’ять БпЛА оперативно-тактичного рівня, крім того, суттєво пошкоджено дві бойові броньовані машини та одиниця автомобільної техніки противника.

На Новопавлівському напрямку загарбники здійснили шість атак позицій українських військ поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Розлив, Роздольне та Новоочеретувате. Авіаудару зазнали населені пункти Розлив та Новопавлівка.

На Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог активних дій не проводив.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку. Сьогодні українські воїни відбили сім атак загарбницької армії на цьому напрямку, один бій продовжується, Крім того, авіація ворога завдала по власній території 19 авіаударів, скинувши при цьому 35 КАБ.

Сьогодні за ефективну бойову роботу відзначаємо воїнів 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола та 38-ї окремої бригади морської піхоти.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Сьогодні була вже початкова доповідь урядовців та команди Офісу – Олексія Кулеби та Віктора Микити – щодо критично важливих програм, які зараз призупинені, а раніше фінансувалися за рахунок американської підтримки. Деякі ключові речі я вже доручив робити за внутрішні наші кошти, а також – говорити з європейцями. 

Енергетика – були програми щодо розподіленої генерації, інші програми стійкості для українських громад, для міст і сіл. 

Друге питання – це ветеранські проєкти, яких багато було, і є, і буде в регіонах, у громадах наших. Ветеранські хаби, лінії підтримки, допомога у створенні власних бізнесів ветеранами. 

І третє – пункти пропуску на кордоні – це те, що будувалось у взаємодії з партнерами. Нові сучасні пункти пропуску для того, щоб економічна активність була швидше, а робота митників – прозоріше. Зокрема, це проєкти в портах. Реально – економічна безпека. 

Будемо на це шукати більший внутрішній ресурс. Є певні питання і по лінії Міністерства охорони здоров’я, також – у галузі кібербезпеки. Усім цим займаємось. 

Доручив також продовжувати аудит призупинених напрямів допомоги від Сполучених Штатів Америки, і саме на гуманітарних напрямах, на безпекових та соціальних має бути більше нашої і європейської активності. Щоб зараз, поки триває напрацювання нової американської політики, ми підтримали людей".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми — сила! Слава Україні!