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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 29 січня 2025 року.

Завершилася 1071 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 міноборони рф заявило про масовану атаку на низку областей росії. Безпілотники, зокрема, поцілили у нафтобазу в Нижньогородській області, а також уразили російську нафтоперекачувальну станцію та ракетний арсенал у Тверській області рф.

🔸 Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов анекдотом прокоментував нібито свої слова про те, що існування України може бути під загрозою, якщо до літа не відбудуться перемовини про завершення війни.

«Я вам анекдот розповім. Сидять дві бабки біля подвір'я, і одна іншій каже: “Дивись, пішла, а донька в неї шльондра”. Інша бабця каже: “Так у неї ж син“. — “Ну то нехай всім тепер розказує, що це не так“. Ось така моя відповідь», — заявив Буданов.

🔸 Лікар Василь Чайка заробляє на онкохворих, переконуючи їх відмовитися від традиційного лікування та надаючи консультації вартістю по 15 тисяч гривень за годину — про це йдеться у новому розслідуванні hromadske.

🔸 Кличко записав звернення до Зеленського, в якому заявив про «політичні інтриги» людей з оточення президента.

🔸 МЗС Словаччини викликало посла України та висловило йому рішучий протест, звинувативши Київ у втручанні у внутрішні справи країни.

🔸 Фінська компанія Insta представила безпілотник Steel Eagle збільшеного радіуса дії, який розробили спільно з українськими фахівцями.

🔸 З міст Костянтинівка та Покровськ Донецької області евакуювали всіх дітей.