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20-річний футболіст продовжить кар'єру в Саудівській Аравії.

Півзахисник Барселони Унаї Ернандес перебрався в саудівський Аль-Іттіхад.

Клуб із Джидди офіційно оголосив про трансфер 20-річного футболіста за допомогою соціальних мереж.

Вартість угоди, як стверджує інсайдер Фабріціо Романо, склала 4,5 млн євро.

Крім того, Барселона отримає відсоток від майбутнього перепродажу свого вихованця. Унаї Ернандес так і не дебютував за першу команду "синьо-гранатових".

Хавбек виступав за дубль каталонського гранда, у складі якого відзначився дев'ятьма забитими м'ячами і трьома результативними передачами в 20 матчах третьої іспанської ліги в нинішньому сезоні.