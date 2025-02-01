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Європа втратила чергового яскравого виконавця.

Бразильський нападник Вендерсон Галено почав будувати європейську кар’єру ще в академії португальського Порту, куди влітку 2016 року переїхав із Анаполіса спочатку лише на правах оренди.

Шлях до основного складу "драконів" для 27-річного виконавця був не з легких, і спочатку йому довелось поїздити по орендах у Портімоненсе, Ріу Аве та навіть на два з половиною роки стати гравцем Браги за скромні 3,5 млн євро.

Однак узимку 2022 року Порту викупив футболіста назад уже за майже втричі більші кошти — 9,91 млн євро.

Усе заради того, аби гравець у підсумку довів свій показник до 153 матчів за клуб при 45 голах та 24 гольових передачах, із яких у цьому сезоні 31 гра, 12 м’ячів та три асисти.

Проте цієї зими історія Галено в Порту на цьому етапі завершилась, бо по нього прийшов аравійський Аль-Ахлі та прихопив із собою чималі кошти.

50 млн євро коштував трансфер футболіста на Близький Схід, де він підписав контракт до 2028 року.