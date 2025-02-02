Завершилася 1074 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 росіяни влаштували масовану атаку по Україні, застосувавши ракети та дрони. Під ударами опинилися Полтава, Запоріжжя, а також Одеська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Київська області. Унаслідок обстрілу загинули щонайменше 14 людей, серед яких одна дитина.

🔸 У Пирятині, що на Полтавщині, застрелили військового Полтавського ТЦК. Нападника уже затримали. Також у ТЦК в Рівному стався вибух. Унаслідок цього одна людина загинула, а ще шестеро зазнали поранень.

🔸 США хочуть, аби Україна провела вибори, а особливо тоді, якщо в найближчі місяці вдасться досягти перемир'я у війні з росією, заявив спецпосланець Трампа щодо України Кіт Келлог.

🔸 російські війська вдарили по інтернату в Суджі на Курщині. Внаслідок обстрілу щонайменше 4 людини загинули, а понад 80 — вдалося врятувати з-під завалів та надати медичну допомогу.

🔸 В Одесі поліціянти знайшли в морозильній камері однієї з квартир тіло 1-річного хлопчика. Зараз правоохоронці розслідують обставини смерті.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.

З початку доби відбулося 104 бойових зіткнення, противник завдав двох ракетних та 34 авіаційних ударів, використавши 40 ракет та 39 керованих бомб, 739 ударів дронами-камікадзе, здійснив майже 4500 обстрілів позицій наших військ.

Ворог 17 разів атакував наші укріплення на Куп’янському напрямку в районах в районах населених пунктів Тополі, Дворічна, Петропавлівка, Степова Новосілка, Глушківка, Загризове та Лозова.

На Лиманському напрямку за день російські війська 15 разів штурмували позиції українських захисників поблизу Новоєгорівки, Тернів, Ямполівки, Колодязів, Торського та в напрямку Новомихайлівки.

На Сіверському напрямку підрозділи Сил оборони відбили чотири атаки ворожих військ неподалік Верхньокам’янського та Білогорівки.

На Краматорському напрямку наші війська відбили сім атак противника в районах населених пунктів Часів Яр, Ступочки та Біла Гора.

На Торецькому напрямку окупанти за сьогодні сім разів штурмували позиції наших оборонців в районах Торецька та Кримського.

На Покровському напрямку впродовж дня ворог здійснив 39 штурмових і наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів — в районах Зеленого Поля, Єлизаветівки, Променя, Звірового, Удачного, Успенівки, Новоолександрівки, Срібного та Дачного.

За попередніми підрахунками, сьогодні наші воїни ліквідували 151 та поранили 126 окупантів на даному напрямку; знищили гаубицю “Мста-Б”, РСЗВ БМ-21 “Град”, міномет, три автомобілі, три мотоцикли та два БпЛА оперативно-тактичного рівня, також завдали пошкоджень двом одиницям автомобільної техніки, двом самохідним гаубицям 2С19 “Мста-С” та ворожому танку.

На Новопавлівському напрямку загарбники здійснили дві атаки позицій українських військ, противник намагався просунутись в напрямку Костянтинополя та Розливу. Штурмова авіація противника завдавала ударів в районі Времівки.

На Гуляйпільському напрямку агресор здійснив дві спроби потіснити наших захисників із займаних позицій в районі Новосілки. Від ворожих авіаударів постраждав Новопіль.

На Оріхівському напрямку відбулось два боєзіткнення в районі Щербаків та Нестерянки.

На Придніпровському напрямку російські загарбники один раз намагалися витіснити з займаних позицій наші підрозділи, успіху не мали, зазнали втрат.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку. Сьогодні українські воїни відбили шість атак загарбницької армії на цьому напрямку, на даний час одне боєзіткнення ще триває, крім того, авіація ворога завдала по власній території 18 авіаударів, скинувши при цьому 23 КАБ, також ворог здійснив 230 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

На Харківському напрямку з початку доби противник штурмових дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Сьогодні відзначимо українських воїнів 3-ї окремої штурмової бригади, 43-ї окремої механізованої бригади, 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади, 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади та 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, які стійко стримують навалу переважаючих сил противника.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Зараз у Полтаві ще тривають роботи після удару минулої ночі. Станом на цей час відомо про 17 людей, які постраждали. Усім надано допомогу. Двадцять дві людини врятовані. Під завалами шукають ще людей. Станом на цей час у списку загиблих, на жаль, 8 людей. Мої співчуття рідним і близьким. 

Загалом тільки в ніч на цей день було застосовано росіянами 165 ракет та дронів – різних типів. Окрім Полтавщини під ударами були Харківщина, Дніпровщина, Запоріжжя, Донеччина. 

Одеса відновлюється після вчорашніх ударів по центру міста. Там були пошкоджені музеї, філармонія, багато історичних будівель, відомий одеський готель. Під ударом в Одесі були не тільки українці, але навіть норвезькі дипломати, які працюють в Україні. 

Ми працюємо для того, щоб залучити більше ресурсів партнерів для посилення українського повітряного щита. Захист від обстрілів – це абсолютний пріоритет. Багато чого ще треба зробити, але кожен наш партнер у світі, який цьому допомагає, є рятівником життя".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми — сила! Слава Україні!