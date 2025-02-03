Завершилася 1075 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 Правоохоронці повідомили про підозри двом жителям Полтавщини через вбивство військовослужбовця ТЦК на автозаправній станції в Пирятині. 

🔸 Кабмін дозволив бронювати 100% медпрацівників, а також прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

🔸 Трамп увів 25% мита на імпорт із Канади та Мексики, а також 10% — на імпорт із Китаю. 

🔸 Біля будівлі ТЦК у Павлограді на Дніпропетровщині пролунав вибух. Попередньо, поранення зазнав один чоловік.

🔸 Зеленський вперше прокоментував конфлікт довкола зміни керівництва АОЗ. Він вважає, що міністр оборони Рустем Умєров «має право ухвалювати будь-які рішення заради безперебійного постачання озброєння» для ЗСУ.

🔸 Україні відомо, що США та росія впродовж усієї війни контактували на рівні розвідок — заявив Зеленський в інтерв'ю для Associated Press. За його словами, партнери встановлювали «червоні лінії, щоб війна була контрольованою.

🔸 Україна наразі близька до миру як ніколи за майже три роки повномасштабної війни — сказав Зеленський в інтерв'ю для Associated Press.

🔸 Ексрадник Залужного Віктор Назаров спростував інформацію, що США заборонили бити по російських військах, коли ті відступали з правобережжя Херсонщини у 2022 році. Він також заявив, що ексголовком у 2022 році пропонував наступати на Бєлгород.

🔸 Це «червона лінія, яку не можна перетинати» — командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий засудив випадки вбивств військових ТЦК та закликав до «блискавичної та жорстокої реакції влади».

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.

З початку доби відбулося 93 бойових зіткнення, противник завдав три ракетних та 36 авіаційних ударів, використавши три ракети та 62 керовані бомби, 992 удари дронами-камікадзе, здійснив майже 4500 обстрілів позицій наших військ.

На Харківському напрямку наші війська відбили дві атаки противника в районі населеного пункту Гатище.

Ворог 18 разів атакував наші укріплення на Куп’янському напрямку, в районах населених пунктів Петропавлівка, Піщане, Степова Новоселівка, Богуславка, Загризове, Лозова, три боєзіткнення ще тривають.

На Лиманському напрямку за день російські війська вісім разів штурмували позиції українських захисників в поблизу Новоєгорівки, Новолюбівки, Макіївки, Ямполівки та в напрямку Серебрянки.

На Сіверському напрямку підрозділи Сил оборони відбили дві атаки ворожих військ неподалік Білогорівки та Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку наші війська відбивали дві атаки противника в районах населених пунктів Предтечине та Часів Яр, одна атака ще не завершена.

На Торецькому напрямку окупанти за сьогодні вісім разів штурмували позиції наших оборонців поблизу Торецька та Кримського.

На Покровському напрямку впродовж дня ворог здійснив 39 штурмових і наступальних дій. Активність російських окупантів — в районах Зеленого Поля, Тарасівки, Успенівки, Єлизаветівки, Водяного Другого, Миролюбівки, Променя, Котлярівки, Олексіївки, Дачного та Улаклів, два боєзіткнення ще тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні наші воїни ліквідували 156 та поранили 195 окупантів на даному напрямку; знищили один танк, дві самохідні артилерійські установки, 16 одиниць автомобільної техніки, дві радіолокаційні станції, один мотоцикл, також завдали пошкоджень РСЗВ БМ-21 “Град”, міномету та двом гарматам окупантів.

На Новопавлівському напрямку загарбники здійснили одну атаку позицій українських військ, противник намагався просунутись в напрямку Костянтинополя.

На Гуляйпільському напрямку агресор завдав авіаудару в районі Новополя.

На Оріхівському напрямку відбулось одне боєзіткнення в районі Кам’янського.

На Придніпровському напрямку російські загарбники наступальних дій не проводили, проте завдали авіаудару по району Херсона.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку. Сьогодні українські воїни відбивали 12 атак загарбницької армії на цьому напрямку, на даний час п’ять боєзіткнень триває, крім того, авіація ворога завдала по власній території 16 авіаударів, скинувши при цьому 21 КАБ, також ворог здійснив 363 обстріли населених пунктів та позицій наших військ (в тому числі 2 — із РСЗВ).

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Сьогодні відзначимо українських воїнів 65-ої окремої механізованої бригади, 34-ої окремої бригади берегової оборони, 100-ої окремої механізованої бригади, 59-ої окремої штурмової бригади імені Якова Гандзюка, які стійко стримують навалу переважаючих сил противника.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Тільки сьогодні завершились рятувальні роботи в Полтаві після удару російської ракети. Усього ця ракета вбила, на жаль, чотирнадцять людей, із них двоє – діти. Дев’ять та дванадцять років. Мої співчуття рідним та близьким. Постраждали двадцять людей, у тому числі четверо дітей: від зовсім малечі – три місяці дитині – до дванадцяти років. Ще 22 людини були врятовані.

Повністю зруйнований під’їзд будинку – з першого по п’ятий поверхи. І це тільки одна російська ракета, яка принесла стільки болю, стільки страждань і втрат. Саме тому для України і для реального миру потрібні гарантії – гарантії, що таке зло буде зупинене. Надійно. Не просто якимись словами чи кількома паперами, а тим, що здатне буде гарантувати відсутність російського терору.

ППО й достатня кількість протиракет – це обов’язкова умова наближення миру. Я вдячний усім партнерам, які нам допомагають із цим і які мають повне бачення, що саме нам потрібно".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми — сила! Слава Україні!