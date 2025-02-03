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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 2 лютого 2025 року.

Завершилася 1075 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 Правоохоронці повідомили про підозри двом жителям Полтавщини через вбивство військовослужбовця ТЦК на автозаправній станції в Пирятині.

🔸 Кабмін дозволив бронювати 100% медпрацівників, а також прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

🔸 Трамп увів 25% мита на імпорт із Канади та Мексики, а також 10% — на імпорт із Китаю.

🔸 Біля будівлі ТЦК у Павлограді на Дніпропетровщині пролунав вибух. Попередньо, поранення зазнав один чоловік.

🔸 Зеленський вперше прокоментував конфлікт довкола зміни керівництва АОЗ. Він вважає, що міністр оборони Рустем Умєров «має право ухвалювати будь-які рішення заради безперебійного постачання озброєння» для ЗСУ.

🔸 Україні відомо, що США та росія впродовж усієї війни контактували на рівні розвідок — заявив Зеленський в інтерв'ю для Associated Press. За його словами, партнери встановлювали «червоні лінії, щоб війна була контрольованою.

🔸 Україна наразі близька до миру як ніколи за майже три роки повномасштабної війни — сказав Зеленський в інтерв'ю для Associated Press.

🔸 Ексрадник Залужного Віктор Назаров спростував інформацію, що США заборонили бити по російських військах, коли ті відступали з правобережжя Херсонщини у 2022 році. Він також заявив, що ексголовком у 2022 році пропонував наступати на Бєлгород.

🔸 Це «червона лінія, яку не можна перетинати» — командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий засудив випадки вбивств військових ТЦК та закликав до «блискавичної та жорстокої реакції влади».