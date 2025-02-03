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Виступи гравця в Німеччині були нетривалими.

Бельгійський нападник Йорбе Вертессен узимку минулого року перейшов із нідерландського ПСВ до німецького Уніона Берлін за 4,75 млн євро.

За цей рік гравець устиг провести в складі "залізних" 32 матчі, забити п’ять голів та віддати дві гольові передачі.

Утім статусу основного гравця команди 24-річний виконавець так і не зміг досягнути, тому вже цієї зими погодився на чергову зміну клубу.

Австрійський РБ Зальцбург запропонував за Вертессена 4 млн євро й доволі швидко домігся прогресу.

Відомо, що напередодні футболіст пропустив тренування Уніона в процесі підготовки до переїзду.

У поточній кампанії на рахунку Йорбе 19 матчів (785 хвилин) та два забитих м’ячі.