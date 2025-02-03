Виступи гравця в Німеччині були нетривалими.
Бельгійський нападник Йорбе Вертессен узимку минулого року перейшов із нідерландського ПСВ до німецького Уніона Берлін за 4,75 млн євро.
За цей рік гравець устиг провести в складі "залізних" 32 матчі, забити п’ять голів та віддати дві гольові передачі.
Утім статусу основного гравця команди 24-річний виконавець так і не зміг досягнути, тому вже цієї зими погодився на чергову зміну клубу.
Австрійський РБ Зальцбург запропонував за Вертессена 4 млн євро й доволі швидко домігся прогресу.
Відомо, що напередодні футболіст пропустив тренування Уніона в процесі підготовки до переїзду.
У поточній кампанії на рахунку Йорбе 19 матчів (785 хвилин) та два забитих м’ячі.