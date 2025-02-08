Інше

До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 7 лютого 2025 року.

Завершилася 1080 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 Хлопці, яких звинувачували у зґвалтуванні дівчинки на Закарпатті у 2021 році, отримали вирок — шість років в'язниці.

🔸 Трамп заявив, що хоче зустрітися із Зеленським вже наступного тижня.

🔸 Суд відправив під варту з можливістю застави посадовців, яких підозрюють у заволодінні землею у Києві. Серед них є й заступник голови КМДА.

🔸 Міністр оборони представив нових заступників — генерал-лейтенанта Євгена Мойсюка та капітана Валерія Чуркіна.

🔸 Командир 37 ОБрМП Сергій Шаталов пояснив, що росіяни просуваються на Курахівському напрямку завдяки ініціативі та перевазі в живій силі, яка становить щонайменше 1:10.

🔸 У США розпускають групу з боротьби з російськими олігархами, яку створили ще у 2022-му.

🔸 У ТЦК та на інших військових об'єктах посилять безпекові заходи на тлі останніх підривів — Сухопутні війська.

🔸 Українській армії потрібно в 10 разів більше людей задля стримування наступу рф на Покровськ — WSJ.

🔸 росія знову підтягнула північнокорейських солдатів у Курську область — Зеленський.