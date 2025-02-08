Бразильський форвард — поза заявкою на Про-лігу Саудівської Аравії.
Боббі Фірміно, Getty Images
08 лютого 2025, 12:33
Нападник Аль-Ахлі Роберто Фірміно може незабаром змінити клубну прописку. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, після підписання Галено з Порту колишній форвард Ліверпуля опинився поза заявкою на матчі чемпіонату Саудівської Аравії — тепер Боббі Фірміно може зіграти за Аль-Ахлі тільки в Лізі чемпіонів Азії.
Зазначається, що кілька клубів вже оцінюють варіант із підписанням 33-річного бразильця..
У поточному сезоні Роберто Фірміно провів 25 матчів, в яких він забив 9 голів та віддав 5 асистів.