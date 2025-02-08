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Бразильський форвард — поза заявкою на Про-лігу Саудівської Аравії.

Нападник Аль-Ахлі Роберто Фірміно може незабаром змінити клубну прописку. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, після підписання Галено з Порту колишній форвард Ліверпуля опинився поза заявкою на матчі чемпіонату Саудівської Аравії — тепер Боббі Фірміно може зіграти за Аль-Ахлі тільки в Лізі чемпіонів Азії.

Зазначається, що кілька клубів вже оцінюють варіант із підписанням 33-річного бразильця..

У поточному сезоні Роберто Фірміно провів 25 матчів, в яких він забив 9 голів та віддав 5 асистів.