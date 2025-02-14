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Українець продовжить кар'єру у чемпіонаті Литви.

Литовський Таурас на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з українським вінгером Артемом Ковбасою.

Деталі угоди з 28-річним українцем не розголошуються, але відомо, що футболіст був у статусі вільного агента.

Останні два сезони Ковбаса, який є вихованцем київського Динамо, провів за ще один литовський клуб – Судуву. Також українець виступав за Оболонь, Чорноморець, Динамо-2 та Олімпік.

Минулого сезону Таурас набрав 47 очок після 30 матчів та посів п'яте місце у другому дивізіоні чемпіонату Литви.