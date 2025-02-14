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Легенда французького футболу залишить "трикольорових".

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам пояснив своє рішення залишити національну команду після ЧС-2026. Його слова наводить AS.

"У моїй свідомості було ясно, що чемпіонат світу 2026 року буде крайнім терміном. Для мене це нічого не змінює: я зберігаю цілі, які поставив перед собою в березні — вихід у кваліфікацію Ліги націй та потім мету поїхати на чемпіонат світу, з тією самою рішучістю і тією самою енергією.

Я не втомився і не видихнувся, але відчуваю, що відпрацював свій час. Все хороше закінчується. І збірна Франції — це дуже добре, тому що вона являє собою 25 років мого професійного життя, якщо скласти два мої життя разом. Це дуже багато років" — заявив Дешам.

Нагадаємо, що Дідьє Дешам очолює збірну Франції з літа 2012 року. За цей час "ле бле" виграли чемпіонат світу-2018 та Лігу націй-2021/22.