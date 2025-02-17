Загалом від початку цієї доби відбулося 117 бойових зіткнень.

Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися углиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Найбільша кількість боїв відбулася на Покровському та Новопавлівському напрямках.

Сьогодні російські терористи завдали одного ракетного та 53 авіаційних ударів, залучивши дві ракети та скинувши 72 керовані авіаційні бомби. Крім цього, ворог задіяв для ударів 1152 дрони-камікадзе та здійснив 4197 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Сьогодні на Харківському напрямку наші війська відбивали дві атаки противника в напрямку Вовчанська, одну атаку зупинено, ще одна — триває. Противник успіху не мав.

На Куп’янському напрямку ворог проводив наступальні дії поблизу Петропавлівки, Загризового, Богуславки та Піщаного. Одинадцять бойових зіткнень завершено, ще п’ять ворожих атак тривають до цього часу.

На Лиманському напрямку російські загарбники штурмували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Новосергіївка, Новоєгорівка, Новоплатонівка, Новолюбівка, Нове, Новомихайлівка, Ямполівка, Колодязі та Дронівка. Українські захисники зупинили десять ворожих атак, три бойових зіткнення досі тривають.

На Сіверському напрямку, поблизу населеного пункту Григорівка, наші оборонці успішно відбили одну ворожу атаку.

На Краматорському напрямку окупанти атакували вісім разів в районах Часового Яру та Васюківки, п’ять спроб загарбників просунутися вперед були успішно зупинені українськими воїнами, ще три бойові зіткнення тривають до цього часу.

На Торецькому напрямку ворог здійснив вісім штурмових дій. Загарбники штурмували позиції українських підрозділів біля Торецька та Кримського. Наразі тривають два бойових зіткнення.

Покровський напрямок: від початку цієї доби противник 38 разів атакував у районах населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Піщане, Удачне, Успенівка, Надіївка, Олексіївка, Андріївка, Дачне та Улакли. Одне бойове зіткнення досі триває.

За наявними на цей час даними, втрати ворога на даному напрямку за сьогодні склали 172 військовослужбовці вбитими та пораненими, знищено два танки, 17 автомобілів, два мотоцикли та один міномет, крім того, суттєво пошкоджено ще три ворожі танки, три одиниці автомобільної техніки та міномет противника.

На Новопавлівському напрямку загарбники атакували 18 разів поблизу Костянтинополя, Бурлацького, Новоочеретуватого та Новосілки. П’ять атак окупантів вже відбито. Бої тривають.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська здійснили шість штурмів позицій наших військ в районах Новоандріївки, П'ятихаток, Щербаків та Малих Щербаків.

На Придніпровському і Гуляйпільському напрямках від початку доби боєзіткнень не зафіксовано.

На Курському напрямку наші захисники відбили сім ворожих атак, ще два бойових зіткнення тривають до цього часу. Противник здійснив 436 артилерійських обстрілів, з них 13 — із реактивних систем залпового вогню. Авіація загарбників завдала 35 авіаційних ударів, скинувши 56 КАБ.

На інших напрямках фронту суттєвих змін не відбулося.

Сьогодні варто відзначити воїнів 118-ї окремої механізованої бригади, 34-ї окремої бригади берегової оборони, 100-ї окремої механізованої бригади, 77-ї окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.