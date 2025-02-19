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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 18 лютого 2025 року.

Завершилася 1091 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske/Суспільне)

🔸 У столиці Саудівської Аравії відбулася зустріч між американською та російською делегаціями. Володимир Зеленський розкритикував ці перемовини.

🔸 Організаторка святкового заходу в київській школі, де діти показали сценки з «побиттям» військового ТЦК, написала заяву на звільнення.

🔸 Франція планує організувати ще одну зустріч для обговорення України та європейської безпеки в середу — пише Reuters. Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що досягти миру в Україні можна лише шляхом дискусії між обома сторонами.

🔸 У Великій Британії вважають, що Україні може знадобитися значно менша кількість європейських військових, ніж 100-150 тисяч — таку цифру називав президент Володимир Зеленський, пише Guardian з посиланням на джерела.

🔸 У Києві водій маршрутки принизив військову та назвав її «пʼяним бидлом». На час проведення внутрішнього розслідування водія відсторонили від роботи.

🔸 ЄС готує Україні військову допомогу на €6 млрд перед мирними переговорами — Politico.

🔸 Після перевірок рішень МСЕК інвалідність скасували 281 посадовцю держорганів — повідомили в МОЗ.

Президент США Дональд Трамп виступив на брифінгу в Мар-а-Лаго. Серед заяв:

🔹 «Це не Росія каже Україні, що треба вибори, а ситуація». Він стверджує, що Зеленський нібито має 4% підтримки в Україні.

🔹 «Росіяни не хотіли руйнувати Київ, якби вони хотіли, вони б це зробили».

🔹 Про фінансову допомогу від США: «Де всі ці гроші, ніхто не знає, де вони? Україні доведеться платити, або розбиратися, куди поділися гроші».

🔹 Про переговори в Ер-Ріяді: «Вони були дуже хороші. Росія хоче щось зробити. Вони хочуть зупинити дике варварство. Я маю на увазі, те, що відбувається там — щотижня вбивають тисячі солдатів».