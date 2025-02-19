Завершилася 1091 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske/Суспільне)

🔸 У столиці Саудівської Аравії відбулася зустріч між американською та російською делегаціями. Володимир Зеленський розкритикував ці перемовини.

🔸 Організаторка святкового заходу в київській школі, де діти показали сценки з «побиттям» військового ТЦК, написала заяву на звільнення.

🔸 Франція планує організувати ще одну зустріч для обговорення України та європейської безпеки в середу — пише Reuters. Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що досягти миру в Україні можна лише шляхом дискусії між обома сторонами.

🔸 У Великій Британії вважають, що Україні може знадобитися значно менша кількість європейських військових, ніж 100-150 тисяч — таку цифру називав президент Володимир Зеленський, пише Guardian з посиланням на джерела.

🔸 У Києві водій маршрутки принизив військову та назвав її «пʼяним бидлом». На час проведення внутрішнього розслідування водія відсторонили від роботи.

🔸 ЄС готує Україні військову допомогу на €6 млрд перед мирними переговорами — Politico.

🔸 Після перевірок рішень МСЕК інвалідність скасували 281 посадовцю держорганів — повідомили в МОЗ.

Президент США Дональд Трамп виступив на брифінгу в Мар-а-Лаго. Серед заяв:

🔹 «Це не Росія каже Україні, що треба вибори, а ситуація». Він стверджує, що Зеленський нібито має 4% підтримки в Україні.

🔹 «Росіяни не хотіли руйнувати Київ, якби вони хотіли, вони б це зробили».

🔹 Про фінансову допомогу від США: «Де всі ці гроші, ніхто не знає, де вони? Україні доведеться платити, або розбиратися, куди поділися гроші».

🔹 Про переговори в Ер-Ріяді: «Вони були дуже хороші. Росія хоче щось зробити. Вони хочуть зупинити дике варварство. Я маю на увазі, те, що відбувається там — щотижня вбивають тисячі солдатів». 

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом від початку цієї доби відбулося 144 бойових зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Російські загарбники завдали двох ракетних ударів із використанням двох ракет та 72 авіаційних ударів, застосувавши 94 КАБ. Крім цього, залучили для ураження 1024 дрони-камікадзе та здійснили близько 4200 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку противник намагався просунутись у бік Малої Шапківки та Тополів, Сили оборони успішно запобігли цьому. Авіаудару зазнала Черкаська Лозова.

На Куп’янському напрямку ворог проводив 16 наступальних дій біля Петропавлівки, Піщаного, Загризового та Лозової. Українські підрозділи відбили 14 атак ворога, триває два боєзіткнення.

На Лиманському напрямку російські загарбники 12 разів штурмували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Копанки, Макіївка, Новолюбівка та Ямполівка, два боєзіткнення ще тривають.

На Сіверському напрямку ворог чотири рази атакував в напрямках Білогорівки, Григорівки та Верхньокам’янського, два бої ще тривають.

З початку доби на Краматорському напрямку ворог атакував в районах Васюківки та в напрямку Олександро-Шультиного, одна спроба росіян потіснити наших оборонців із займаних позицій успіху не мала, триває два боєзіткнення.

На Торецькому напрямку сьогодні відбулося 15 боєзіткнень. Ворог штурмував позиції українських підрозділів біля Кримського, Диліївки, Торецька та Щербинівки. Наразі триває чотири боєзіткнення.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 43 рази атакував у районах населених пунктів Тарасівка, Водяне Друге, Малинівка, Промінь, Піщане, Котлине, Надіївка, Котлярівка, Новоолександрівка, Запоріжжя, Олексіївка, Новоторецьке, Андріївка, Дачне, Шевченко та Улакли. Наші захисники відбили 32 штурми, ще 11 боєзіткнень продовжуються до цього часу.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 352 окупанти, з них 191 — безповоротно. Окрім цього, українські воїни знищили три танки, сім одиниць автомобільної техніки, одну БМ-21“Град”, чотири міномети, багі, два мотоцикли і гармату, також пошкодили танк, БМ-21“Град”, дві бойові броньовані машини, квадроцикл та дві гармати.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбивали 14 атак загарбників в районі Роздольного та в напрямках Костянтинополя і Бурлацького. Два бої не вщухають.

На Гуляйпільському напрямку противник 13 разів намагався просунутись вперед в районах Новосілки та Новополя. Шість атак ворога вже відбито нашими захисниками, ще п’ять — тривають. Авіація російських терористів завдала ударів КАБами по Гуляйполю та Залізничному.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбивають три атаки в районах населених пунктів Малі Щербаки, Степове та Новоандріївка. НАРами ворог атакував П’ятихатки.

На Курщині Сили оборони відбили сім штурмових дій російських загарбників, до цього часу тривають ще три боєзіткнення.

На інших напрямках — без особливих змін.

Сьогодні варто відзначити воїнів 118-ої окремої механізованої бригади, 34-ої окремої бригади берегової оборони, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Для України, для нашого регіону та для Європи принципово, щоб будь-які перемовини щодо закінчення війни відбувалися не за спиною в ключових субʼєктів, яких зачіпають наслідки російської агресії. 

Україна, Європа – у широкому сенсі, а це і Євросоюз, і Туреччина, і Британія, – мають бути залучені разом з Америкою до розмов і розробки потрібних безпекових гарантій, які стосуються долі нашої частини світу. 

Щоб війна закінчилася надійним і тривалим миром, потрібно не допускати жодних помилок. Це можливо виключно тоді, коли перемовини справедливі й гарантії розробляються за участі всіх, хто їх реально спроможний дати. Сьогодні ми обговорили це питання з Президентом Ердоганом, і я вдячний йому за розуміння".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми — сила! Слава Україні!