- Новий варіант угоди зі США про рідкісноземельні корисні копалини є набагато жорсткішим, аніж попередня редакція. Як повідомляють CNN та NV, у Вашингтоні хочуть отримати від України «більше, аніж вона сама витратила на власну оборону».

- Агенція Reuters повідомила, що США тиснуть на Україну щодо угоди про корисні копалини, погрожуючи відключити системи супутникового зв'язку Starlink. Утім, Ілон Маск заперечив цю інформацію.

- Стан Папи Римського Франциска, у якого виявили пневмонію, залишається критичним. Він досі перебуває в лікарні — повідомляє Vatican News.

- Експертиза встановила, що ДНК 50 із 62 переданих росією останків людей, що нібито загинули внаслідок падіння літака Іл-76 у Бєлгородській області рф у січні 2024 року, збігаються з ДНК їхніх рідних.

- Трамп заявив, що може повернути українських дітей, депортованих росією, хоч і «не дуже багато про це знав».

На Харківському напрямку ворог атакував п’ять разів у бік Вовчанська, Фиголівки, Дворічної та Западного. Авіаударів зазнали Моначинівка, Западне, Золочів та Дубівка.

На Куп’янському напрямку противник тричі проводив штурми позицій наших оборонців у районі Загризового. Українські захисники відбили дві атаки, одне боєзіткнення досі триває.

На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 12 разів атакували позиції українців неподалік населених пунктів Іванівка, Колодязі, Ямполівка та в Серебрянському лісі. Наразі триває одне боєзіткнення.

Сили оборони тричі відбивали наступальні дії загарбників в районі Білогорівки на Сіверському напрямку.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано шість боєзіткнень поблизу Васюківки, Ступочок та Білої Гори, всі атаки відбиті українськими воїнами.

На Торецькому напрямку росіяни 13 разів атакували позиції сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу населеного пункту Торецьк та в напрямку Диліївки.

Від початку цієї доби, на Покровському напрямку, росіяни 34 рази намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Водяне Друге, Новоторецьке, Єлизаветівка, Промінь, Даченське, Котлине, Удачне, Новоолександрівка, Андріївка та Улакли. Сили оборони стримують ворожі штурми, противник зазнає значних втрат — сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 265 окупантів, 112 з них — безповоротно. Також знищено десять одиниць автомобільної техніки, дві антени БпЛА, один засіб супутникового зв'язку, засіб РЕБ, два мотоцикли, БТР, два міномети, крім того, значно пошкоджено три артилерійські системи та БМП загарбників.

На Новопавлівському напрямку українськими підрозділами відбито вісім ворожих атак поблизу населених пунктів Костянтинопіль та Бурлацьке.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили чотири атаки в районі П’ятихаток та Щербаків.

Одна спроба противника атакувати наші підрозділи зазнала невдачі на Придніпровському напрямку. Ворожа авіація завдала ударів КАБами по Херсону, Тягинці, Козацькому та Шляховому.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де противник протягом доби провів 12 штурмів позицій українських підрозділів, які були успішно відбиті нашими оборонцями. Ворог завдав 19 авіаційних ударів, скинувши при цьому 27 керованих бомб та здійснив 330 артилерійських обстрілів.

На Гуляйпільському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив.